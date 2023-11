Wendessen. Das letzte Heimspiel der Oberliga-Fußballerinnen gegen den MTV Barum fällt witterungsbedingt aus. Döring zieht positive Zwischenbilanz.

Marcel Döring hatte es bereits geahnt. Die Regenfälle der vergangenen Tage waren in Summe zu heftig, um in diesem Jahr noch ein Fußballspiel auf der Anlage des SV Wendessen zu absolvieren. Das Geläuf war tief und aufgeweicht, nicht mehr geeignet für eine 90-minütige Belastung. Döring, Trainer der Wendesser Oberliga-Fußballerinnen und in Personalunion Platzwart beim SVW, hatte bereits am Donnerstag durchklingen lassen, dass das letzte Heimspiel des Jahres seiner Mannschaft gegen den MTV Barum nicht mehr stattfinden kann. Am Samstag folgte die Bestätigung, sprich: Die Partie wurde abgesagt und ins neue Jahr verlegt. Die Chancen, dass am kommenden Sonntag das offiziell angesetzte Rückspiel in Barum steigen kann, hält Döring für ebenso gering.