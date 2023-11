Wolfsburg. Zweiter gegen Dritter – das Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga steigt beim TV Jahn Wolfsburg.

Einen vollen Spieltag hat die Fußball-Kreisliga am Wochenende mal wieder im Programm. Es sind fast alles Duelle mit klaren Rollenverteilungen, sollte man meinen. Aber bei einem Spiel ist der Ausgang völlig offen.

TSV Hehlingen II – Sport Union Wolfsburg (So., 12 Uhr). Mittelmaß trifft auf Kellerkind: Der TSV geht mit einer guten Quote in dieses Duell. Doch die Unioner holten sich mit dem 5:0-Sieg am letzten Spieltag gegen den TSV Wolfsburg nicht nur die ersten Punkte, sondern auch einen ordentlichen Booster für das angekratzte Selbstbewusstsein.

SSV Vorsfelde III – TSV Sülfeld (So., 12 Uhr). In diesem Spiel ist die Drittvertretung der Eberstädter als Favorit anzusehen. Sülfeld hat nach dem großen Umbruch im Sommer noch einige Probleme.

FSG Neindorf/Almke – SSV Kästorf/Warmenau (So., 12 Uhr). Der Drittletzte aus Neindorf und Almke hat den Spitzenreiter aus Kästorf und Warmenau zu Gast. Die Kräfteverhältnisse sind so schon genügend beschrieben.

SV Nordsteimke – VfB Fallersleben II (So., 13 Uhr). Es sind zwar nur vier Plätze, die die beiden Teams trennen, doch der Tabellenvierte Fallersleben hat zehn Punkte mehr auf dem Konto. Der VfB geht favorisiert in die Partie.

TV Jahn Wolfsburg – ESV Wolfsburg (So., 14 Uhr). Es trifft der Tabellenzweite TV Jahn auf den Dritten ESV Wolfsburg. Ein Spitzenspiel, Ausgang ungewiss. Leichte Vorteile dürften am ehesten den Gästen zugeschrieben werden. Doch am Ende wird die Tagesform entscheidend sein.

TSV Wolfsburg – TSV Heiligendorf (So., 15 Uhr). Punktlos steht der TSV Wolfsburg seit dem letzten Spieltag nun einsam am Tabellenende. Heiligendorf spielt zwar auch keine berauschende Saison – auch hier zeigen sich noch die Auswirkungen des Umbruchs. Aber alles andere als ein Sieg für die Gäste wäre schon eine Überraschung.