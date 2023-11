Wolfenbüttel. Der Landesligist empfängt am Sonntag die Freien Turner Braunschweig. Außenverteidiger Meik Erdmann fällt mit Kieferbruch vorerst aus.

Dreimal kreuzten sich die Wege der Landesliga-Fußballer des MTV Wolfenbüttel und der Freien Turner Braunschweig in dieser Saison bereits. Und dreimal endeten die Partien mit den engsten möglichen Ergebnis. Beim Vorbereitungsturnier in Rothemühle siegte der MTV dank Linus Queißers spätem Treffer mit 1:0, in Runde 1 des Bezirkspokals sowie im Hinspiel im Braunschweiger Prinzenpark setzten sich die Turner jeweils mit 1:0 durch. Am Sonntag (14 Uhr) treffen beide Teams am zweiten Rückrunden-Spieltag letztmals in dieser Saison aufeinander, gespielt wird aller Voraussicht nach auf dem Kunstrasenplatz im Meesche-Sportpark.