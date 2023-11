Sickte. Vom 4. bis 6. Januar steigt in der Sickter Sporthalle die 10. Auflage des Elm-Asse-Cups. Ausgelost werden die Gruppen am 7. Dezember.

Parallel zur inoffiziellen Wolfenbütteler Hallenfußball-Stadtmeisterschaft wird es auch in der Sickter Sporthalle an der Oberschule wieder Budenzauber geben. Dort steigt vom 4. bis 6. Januar 2024 die 10. Auflage des Elm-Asse-Cups. Veranstalter ist erneut der MTV Dettum. Und der teilt jetzt mit, dass die Auslosung der Vorrundengruppen am 7. Dezember um 19.30 Uhr im Dettumer Sportheim stattfindet.

Neben einem Team des Veranstalters hat auch Titelverteidiger FC Heeseberg seine Zusage gegeben. Dem Bezirksligisten scheint die Veranstaltung zu liegen, bei bislang drei Teilnahmen gab es zwei Turniersiege. Zuletzt jubelten die Heeseberger im Januar diesen Jahres, als sie die 9. Auflage im Finale gegen die Altherren der FT Braunschweig gewannen. Auch die Routiniers aus dem Prinzenpark sind wieder dabei – Revanche also nicht ausgeschlossen.

jk/r.