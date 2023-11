Wolfenbüttel. Wolfenbüttels C-Jugend-Fußballer kehren mit deutlichen Niederlagen aus Wolfsburg und Braunschweig zurück.

Außer Spesen nichts gewesen: Für die beiden C-Jugend-Fußballteams des MTV Wolfenbüttel gab es am Mittwochabend in den Nachholspielen nichts zu holen. Das Landesliga-Team des MTV geriet beim VfL Wolfsburg II mit 1:9 unter die Räder, die 1:5-Niederlage der „Zweiten“ des MTV in der Bezirksliga bei Eintracht Braunschweig II war in ihrer Deutlichkeit nicht zu erwarten.