Adersheim. Der Spielertrainer des FC Arminia Adersheim kommt Anfang Dezember unters Messer. Sonntag geht‘s für den FCA zum SV Rammelsberg.

Der Abstiegskampf war nach der 1:4-Schlappe beim VfL Oker eingeläutet. Nur eine Woche und einen 5:0-Sieg über den FC Blau-Gelb Asse später klingen die Stimmen aus dem Lager des Fußball-Bezirksligisten FC Arminia Adersheim schon wieder deutlich gemäßigter. Eins zeigen diese beiden jüngsten Auftritte der Mannschaft um Spielertrainer Garrit Golombek jedoch: Konstanz kehrte in der gesamten ersten Halbserie nicht ein ins Spiel der Arminia. Mehrfach übersprangen die Adersheimer im bisherigen Saisonverlauf hohe Hürden, die ihnen Topteams in den Weg gestellt hatten. In schöner Regelmäßigkeit schaffte es die Mannschaft aber auch, an Stolpersteinen hängen zu bleiben – ausgelegt von Mannschaften aus dem Tabellenkeller.