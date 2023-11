Wolfenbüttel. Die Wolfenbütteler Volleyballer tragen ihr „Heimspiel“ im Südharz gegen USC Braunschweig II aus und treten gegen den 1. VC Pöhlde an.

Der Wolfenbütteler VC ist in der Volleyball-Oberliga am Samstag gleich zweimal auswärts im Einsatz. Zunächst geht es für den Tabellenführer in Herzberg ab 13 Uhr gegen den Meisterschaftskonkurrenten USC Braunschweig II, der anschließend gegen den Gastgeber 1. VC Pöhlde antritt, bevor der WVC ins Duell mit dem Schlusslicht geht.