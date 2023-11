Wolfenbüttel. Die Wolfenbütteler Regionalliga-Basketballerinnen haben einen Lauf. Am Sonntag geht‘s zum TK Hannover II.

Die Basketballerinnen der MTV/BG Wolfenbüttel reiten momentan die Erfolgswelle in der 1. Regionalliga. Die vergangenen drei Spiele entschied das Team von Trainer Andreas Hundt allesamt für sich. Damit ging es hoch auf Tabellenplatz 3. Ihre Siegesserie wollen die Wolfenbüttelerinnen auch beim Schlusslicht fortsetzen. Am Sonntag um 16 Uhr ist MTV/BG zu Gast beim TK Hannover II.

Den Gegner hat MTV/BG-Coach Hundt schon zweimal in dieser Saison beobachten können. Er weiß, worauf es ankommt, um in der Landeshauptstadt das Parkett als Sieger verlassen zu können. „Es gibt ein paar Spielerinnen, die wir stoppen müssen. Dazu gehört auf jeden Fall Anna-Jessica Raatz“, sagt der Wolfenbütteler Trainer. Er warnt vor Raatz‘ Athletik und ihrer körperlichen Spielweise. Da werden wohl häufiger mal zwei MTV/BG-Verteidigerinnen den Weg zum Korb dicht machen müssen, um die gefürchteten Sternschritt-Durchbrüche der Turn-Klubberin zu verhindern. Schon in der Vorsaison wurde Raatz von den Wolfenbüttelerinnen phasenweise gedoppelt.

MTV/BG Wolfenbüttel trifft auf harmlose Offensive

Aber auch über die Aufbauspielerin Gaia Biella und über Janne Bartsch strahlen die Landeshauptstädterinnen üblicherweise Gefahr aus. In dieser Saison liefen sie bislang allerdings noch nicht sonderlich heiß. Mit 50 Punkten pro Spiel stellt die TK-Bundesliga-Reserve die harmloseste Offense der Regionalliga (Zum Vergleich: MTV/BG erzielte bislang im Durchschnitt knapp 73 Zähler pro Begegnung). „Die Hannoveranerinnen sind momentan nicht in der Lage, viele Punkte zu erzielen. Dafür verteidigen sie aber stark“, sagt Hundt.

Hannover hat bisher erst einen Sieg. So soll es auch bleiben. Andreas Hundt, Trainer der MTV/BG Wolfenbüttel

Dem Wolfenbütteler Trainer standen unter der Woche viele Spielerinnen nicht fürs Training zur Verfügung. „Es haben sich einige krankgemeldet“, bedauert Hundt. Es wird sich zeigen, wer am Sonntag in der Hannoveraner Südstadt für Wolfenbüttel auflaufen kann. Eins ist aber klar: „Hannover hat bisher erst einen Sieg. So soll es auch bleiben“, sagt MTV/BG-Coach Andreas Hundt.