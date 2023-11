Schöppenstedt. Der Trainer des Landesligisten HG Elm setzt im Heimspiel gegen Aufsteiger DJK BW Hildesheim auf Hochgeschwindigkeits-Handball.

Nach einem spielfreien Wochenende greifen die Landesliga-Handballer der HG Elm an diesem Samstag wieder ins Geschehen ein. In Spiel Nummer 3 unter Neu-Trainer Christoph Geis empfängt die HG am Samstag (17 Uhr) in der Schöppenstedter Landkreishalle am Elm-Asse-Platz Aufsteiger DJK BW Hildesheim.