Schladen. In Unterbesetzung und mit dem Rücken zur Wand hauen die Schladenerinnen in der Landesliga-Rückrunde noch mal alles raus.

Schladens Turnerinnen haben eine echte Zitterpartie in der ersten Landesliga überstanden: Das junge Team des MTV Jahn Schladen gab in der Rückrunde in Hildesheim noch einmal alles, turnte sich nur zu fünft vom letzten auf den sechsten Platz nach vorne und sicherte sich so doch noch den Klassenerhalt.