Wolfenbüttel. Die A-Junioren gewinnen ihr elftes Spiel in Folge. BV Germania bricht nach 3:0-Führung spät ein und kassiert super bittere Niederlage.

Die A-Jugend-Fußballer des MTV Wolfenbüttel sind in der Landesliga weiterhin nicht zu bremsen. Gegen Vorsfelde holten sie den elften Sieg im elften Spiel und steuern weiterhin auf Kurs Niedersachsenliga. Beim BV Germania Wolfenbüttel läuft es dagegen überhaupt nicht rund. Obwohl die Lessingstädter gegen Northeim bis zu 81. Minute 3:0 geführt hatten, gingen sie am Ende als Verlierer vom Platz.

A-Jugend, Landesliga

MTV Wolfenbüttel – SSV Vorsfelde 3:0 (2:0). Tore: 1:0 Görgülü (35.), 2:0 Cerillo (40.), 3:0 Eigentor Bassek (83.).

Viel Ballbesitz gehabt, wenig Chancen des Gegners zugelassen und dreimal getroffen: Der MTV hat nur zwei Tage nach seinem 7:1-Sieg im Nachholspiel gegen den VfB Peine noch mal eine gute Leistung abgeliefert. Der Intensität dieses Spiels war es aber wohl geschuldet, dass die Wolfenbütteler gegen den SSV ein nicht ganz so hohes Tempo gingen. „Da waren die Beine bei uns schwer. Das ist aber nicht schlimm, denn es hat alles gepasst. Wir haben souverän gewonnen“, sagte Anthony Pfitzner, Coach des MTV, der souveräner Hinrundenmeister geworden ist. „Schade, dass jetzt die Winterpause kommt, denn wir sind in einem richtig guten Flow“, erklärte Pfitzner und betonte: „Das ganze Trainerteam ist stolz auf diese Mannschaft. Es macht richtig Spaß mit ihr. Die Jungs sind wissbegierig und heiß auf jedes Spiel.“

Bittere Niederlage für Germania Wolfenbüttel

BV Germania Wolfenbüttel – FC Eintracht Northeim 3:5 (1:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Lacheiner (21., 64., 68.), 3:1 Semenic (81.), 3:2 Braun (85.), 3:3 Semenic (87.), 3:4 Metje (90./Elfmeter) 3:5 Kühn (90.+4).

Es ist natürlich ärgerlich, weil wir uns einen Sieg oder zumindest ein Unentschieden verdient hatten. Es war unsere mit Abstand beste Saisonleistung. Mark Gindera, Trainer des A-Jugend-Landesligisten BV Germania Wolfenbüttel

Einen ganz bitteren Spielverlauf erlebten die BVG-Junioren. Germania-Torjäger Lennard Lacheiner hatte sein Team mit 3:0 auf die vermeintliche Siegerstraße geführt. „Es war unsere mit Abstand beste Saisonleistung“, befand BVG-Coach Mark Gindera. Hinten hielt die Defensive dicht, vorne setzten die Wolfenbütteler gute Konter. „Wir haben verdient 3:0 geführt und hatten noch weitere gute Chancen“, erklärte der Trainer.

Doch in der 81. Minute gelang Northeim der erste Treffer. „Da wurden meine Spieler mega nervös. Viele waren platt, weil sie viel gelaufen waren“, haderte Gindera. Vier Minuten später das 3:2. „Da brach bei uns die Panik aus.“ Und Northeim ließ einfach nicht locker. „Es ist natürlich ärgerlich, weil wir uns einen Sieg oder zumindest ein Unentschieden verdient hatten“, musste Gindera feststellen.

MTV Wolfenbüttel II stolpert in Wendschott

A-Jugend, Bezirksliga

WSV Wendschott – MTV Wolfenbüttel II 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Trenz (78.), 2:0 Prosch (90.+2). Bes. V.: Rote Karte MTV (23.).

Schwierige Bedingungen für den MTV: Der tiefe Platz war schwer zu bespielen und nach 23 Minuten gerieten die Gäste in Unterzahl. „Dennoch ist es unser Anspruch, auch mit zehn Mann einen solchen Gegner spielerisch zu dominieren. Stattdessen passten wir uns der Spielweise an, es war extrem hektisch, das Passspiel ungenau, wir entwickelten kaum Torgefahr“, ärgerte sich MTV-Trainer Achim Freitag.

B-Jugend, Landesliga

JSG SCU SalzGitter – MTV Wolfenbüttel 2:1 (1:1). Tore: 0:1 Modemann (22.), 1:1, 2:1 n. gem. (35., 54.).

B-Jugend, Bezirksliga

FT Braunschweig II – MTV Wolfenbüttel II 4:3 (2:0). Tore: 1:0 Corciu (31.), 2:0 Peter (32.), 3:0 Corciu (42.), 3:1 Roni (64./Elfmeter), 4:1 Ramush (47.), 4:2 Keller (62.), 4:3 Roni (77.).

C-Jugend, Landesliga

BV Germania Wolfenbüttel – VfB Peine 5:1 (3:1). Tore: 1:0 Knopf (2.), 1:1 n. gem. (15.), 2:1 Gärtner (22.), 3:1 Knopf (29.), 4:1 Gärtner (56.), 5:1 Sommer (69.).

Die U15 des MTV Wolfenbüttel war am Wochenende in der Landesliga spielfrei, ist jetzt aber unter der Woche gefordert. Am Mittwoch (18.30 Uhr) gastiert das Team beim VfL Wolfsburg II. Die „Zweite“ des MTV ist in der C-Jugend-Bezirksliga ebenfalls am Mittwoch im Einsatz: um 18 Uhr bei Eintracht Braunschweig II auf der Anlage am Kennelweg.