Salzdahlum. Die Salzdahlumer Bezirksliga-Fußballer starten mit einem 3:2-Heimsieg gegen TSV RW Schwicheldt in die Rückrunde.

Traumstart für den MTV Salzdahlum in die Rückrunde der Fußball-Bezirksliga 2, zumindest was die Punktausbeute angeht. Die Salzdahlumer setzten sich auf ihrem Kunstrasenplatz gegen den TSV Rot-Weiß Schwicheldt mit 3:2 (1:1) durch. Den Siegtreffer erzielte Phil Cavelmann allerdings erst in der Nachspielzeit.