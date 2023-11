Wolfsburg. Der zweite Coup gegen den Tabellenzweiten blieb den Landesliga-Fußballerinnen des 1. FC Wolfsburg verwehrt.

Es wurde nichts aus dem zweiten Sieg gegen Eintracht Northeim binnen einer Woche. Die Fußballerinnen des 1. FC Wolfsburg unterlagen dem Oberliga-Absteiger am Sonntagvormittag mit 1:2 (1:0).

Die Partie begann ausgeglichen. Auf beiden Seiten kam es zu Torraumszenen. Die Gäste aus Wolfsburg durften aber als Erstes jubeln. Jessica Volk, die schon beim Aufeinandertreffen am vergangenen Spieltag gegen Northeim doppelt getroffen hatte, jagte das Spielgerät aus 20 Metern volley in den linken Torwinkel. Mit der 1:0-Führung ging es für die Wolfsburgerinnen auch in die Pause. Kurz nach dem Seitenwechsel musste sich FC-Torfrau Lina Bredereck aber geschlagen geben. Julia Andrea Stahl traf zum Ausgleich für die Eintracht, die danach richtig ins Rollen kam. Nur fünf Minuten später musste Bredereck in allerhöchster Not den Rückstand verhindern. Kurz danach wäre wohl auch Bredereck machtlos gewesen, doch der Ball klatschte zum Glück für den FC nur an den Querbalken.

Angriffswelle um Angriffswelle schwappte auf die Wolfsburger Defensive zu. Mit Glück, aber auch mit Geschick verteidigte die Mannschaft von FC-Coach Hendrik Bichel aber das Remis. Der Druck von Northeim wurde aber immer größer, und so war es dann in der 72. Minute so weit. Wieder war es Stahl, die getroffen hatte.

Tore: 0:1 Volk (28.), 1:1, 2:1 Stahl (47., 72.).