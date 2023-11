Vorsfelde. SSV-Reserve revanchiert sich an Brome und gewinnt verdient mit 2:0

Es war keine Glanzleistung, die die Oberliga-Reserve des SSV Vorsfelde am Samstagnachmittag beim vorgezogenen Spiel der Fußball-Bezirksliga gegen den FC Brome gezeigt hat. Doch es war eine reife Leistung. Der 2:0 (1:0)-Endstand geht so völlig in Ordnung, wie SSV-Trainer Leon Schröder befand.

„Wie erwartet hatte Brome anfangs Probleme mit dem Kunstrasen. Das hat es uns einfacher gemacht ins Spiel zu kommen“, berichtete Schröder, der schon in der 7. Minute die Führung durch Oberliga-Leihgabe Marlon Hanse beklatschen konnte. „Nach der Führung sind wir aber zu passiv geworden. Das mag ich nicht. Aber auf der anderen Seite haben wir hinten alle wichtigen Zweikämpfe gewonnen.“

Im zweiten Durchgang übernahm der Gastgeber wieder die Initiative. Es hat aber bis zur Schlussphase gedauert, ehe die Entscheidung fiel. Bromes Keeper patzte „und wir haben den Fehler endlich mal bestraft“, freute sich Schröder über die Kaltschnäuzigkeit vom Torschützen Clenio N’Kossi Antonio. Eben diese Kaltschnäuzigkeit fehlte dem SSV zuvor. Deshalb steht für Schröder auch schon fest, an welchem Thema er mit seiner Mannschaft nach der für den SSV nun begonnenen Winterpause im Januar wieder arbeiten muss. „Wir müssen effizienter werden.“

Tore: 1:0 Hanse (7.), 2:0 N’Kossi Antonio (85.).