Wolfenbüttel. Mit der ärgerlichen Niederlage bei den „Twisters“ rutschen Wolfenbüttels Regionalliga-Basketballer auf den letzten Tabellenplatz ab.

Die Basketballer der MTV/BG Wolfenbüttel stecken weiterhin fest im Tabellenkeller der 1. Regionalliga. Das Duell der Abstiegskandidaten bei den BBC Rendsburg Twisters ging 69:83 (16:24, 19:19, 16:15, 18:25) verloren. Mit der sechsten Niederlage im Gepäck reisten die Wolfenbütteler in Schleswig-Holstein ab und belegen damit wieder den letzten Platz der Tabelle. „Die Fahrt hätten wir uns sparen können“, sagte ein enttäuschter MTV/BG-Coach Christian Raus.

Viel Krampf gab es auf dem Parkett zu beobachten. Das Spiel entsprach ein wenig den Tabellenpositionen der Teams. „Es war Armut gegen Elend. Für die Zuschauer war es überhaupt nicht schön anzusehen“, befand Raus. Sein Team geriet gleich im ersten Viertel in Rückstand, robbte sich in den Spielabschnitten 2 und 3 zwar wieder ein Stück weit heran, aber die Hausherren setzten sich letztlich durch. „Das Spiel hätten wir nicht verlieren müssen“, ist Raus überzeugt.

MTV/BG Wolfenbüttel fehlt der Rhythmus

Der fehlende Rhythmus auf Seiten der Gäste habe sich allerdings stark bemerkbar gemacht. „Wir haben es nicht verdient, dieses Spiel zu gewinnen, weil wir nicht trainieren konnten“, erklärte der Coach. Aufgrund von Krankheiten und Verletzungen waren Trainingseinheiten in Mannschaftsstärke zuletzt Mangelware. Das sah man auch in Rendsburg am Spielfluss der Wolfenbütteler.

Wir haben im gesamten Spiel nur 19 Körbe aus dem Feld getroffen. So kann man natürlich kein Spiel gewinnen. Christian Raus, Trainer der MTV/BG Wolfenbüttel

Das wohl prägnanteste Beispiel, das Raus nannte: „Wir haben im gesamten Spiel nur 19 Körbe aus dem Feld getroffen. So kann man natürlich kein Spiel gewinnen.“ Neben dem Rhythmus fehlt vor allem das Selbstvertrauen bei den Wolfenbütteler Werfern. Elias Güldenhaupt nahm zum Beispiel zehn Würfe, traf aber nur zwei. Hinter dem besten Wolfenbütteler Scorer – Jannik Göttsche mit 20 Punkten – bewies Fabian Drinkert hohe Effizienz – er traf drei seiner vier Würfe und erzielte 10 Punkte.

Es fehlt an den fundamentalen Sachen

Am kommenden Wochenende sind die Wolfenbütteler spielfrei – Zeit, die der Coach mit seinem Team unbedingt nutzen will. „Ich hoffe, dass alle gesund werden und wir zusammen trainieren können. Wir müssen die einfachen, fundamentalen Sachen wieder beherrschen. Im Moment treffen wir den Korb nicht und können unsere Größe am Korb nicht ausspielen“, erklärte Raus.

Wir müssen jetzt nicht nur die Kellerduelle gewinnen, sondern auch mindestens einen der Großen schlagen. Christian Raus, Trainer der MTV/BG Wolfenbüttel

Mit der Niederlage erhöht sich der Druck auf die Wolfenbütteler im Abstiegskampf. Auch Raus betonte: „Wir müssen jetzt nicht nur die Kellerduelle gewinnen, sondern auch mindestens einen der Großen schlagen.“ Die nächste Möglichkeit bietet sich am Samstag, 2. Dezember, wenn die Aschersleben Tigers zu Gast sind.

MTV/BG: Le. Römer 11, Arellano 3, Nielandt 3, Li. Römer 2, Göttsche 20/9 Rebounds, Heitmann, Drinkert 10/2 Dreier,Uster 3/1, Güldenhaupt 9/2 Dreier, Fertig 8/1.