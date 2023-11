Braunschweig. Wolfenbüttels Fußballer beweisen auf dem kleinen Lehdorfer Kunstrasenplatz Geduld. Joppich mit Doppelpack, Kücük trifft beim Comeback.

Mit viel Geduld belohnten sich die Landesliga-Fußballer des MTV Wolfenbüttel mit einem 4:0 (2:0)-Sieg beim Lehndorfer TSV. Die Meesche-Kicker bewiesen, dass sie die ärgerliche 1:2-Niederlage beim 1. SC Göttingen eine Woche zuvor verdaut hatten und schossen sich zum Auftakt der Rückrunde beim Tabellen-Schlusslicht im Westen Braunschweigs auch ein wenig Frust von der Seele.

Dass der Sieg nicht höher ausgefallen ist (am ersten Spieltag hatte der MTV noch 7:0 gegen Lehndorf gewonnen), lag sicherlich auch am Spielfeld des LTSV, dessen Kunstrasenplatz für seine Minimal-Maße bekannt ist. Viel Platz für Kombinationsfußball ist dort einfach nicht vorhanden. „Da mussten wir Geduld beweisen, das haben wir auch getan“, sagte MTV-Coach Deniz Dogan. „Lehndorf hat das gut gemacht. Die haben hinten drin gestanden und die Mitte komplett zugemacht.“

Rodrigues bringt MTV Wolfenbüttel früh in Führung

In die Karten spielte den Gästen aus der Lessingstadt sicherlich auch, dass die Führung schon nach vier Minuten entstand. Erst scheiterte Julio Rodrigues noch mit seinem Abschluss am Lehndorfer Keeper, doch die folgende von Jonas Klöppelt hereingegebene Ecke vollendete Rodrigues volley in die Maschen.

André Linek (in Weiß) und der MTV Wolfenbüttel setzten sich in Lehndorf trotz widriger Umstände souverän durch. © regios24 | Stefan Lohmann

Nur sechs Minuten später avancierte Rodrigues auch noch zum Vorlagengeber. Seinen Steckpass lupfte Hannes Joppich ins Lehndorfer Tor. Mit immer wieder wechselnden Angriffsspielzügen versuchten die Wolfenbütteler die Lücken im TSV-Bollwerk zu finden und auszunutzen. „Es war aber kompliziert. Von Außen sah es teilweise etwas zerfahren aus“, sagte Dogan. Der vor der Pause einsetzende teils starke Regen machte die Bedingungen nicht einfacher.

MTV-Defensive lässt nur eine Chance zu

Insgesamt ließen die Gäste nur eine Chance des Gegners zu. In Halbzeit 1 hatten die Lehndorfer mit ihrer Taktik – tief und kompakt stehen und auf Konter lauern – einmal Erfolg. Doch MTV-Keeper Direnc Güven war zur Stelle. „Ansonsten waren wir auch in der Verteidigung sehr wachsam und haben alle Konterversuche unterbunden“, lobte Dogan seine Defensivabteilung.

Armagan Kücük belohnt sich mit einem Treffer

Der Sieg geriet nie in Gefahr. Nach der Pause legte Joppich seinen zweiten Treffer nach, bevor sich Armagan Kücük bei seinem Landesliga-Comeback mit einem Tor belohnte. „Das freut mich für ihn. Er war lange verletzt, hat sich herangekämpft und gleich ein Tor erzielt“, sagte Dogan.

Für den Coach stand fest: „Wir haben ein ordentliches Spiel abgeliefert. Es war auch wichtig, dass wir zu null gespielt haben.“ Die bittere Niederlage in Göttingen die Woche zuvor, „hat die Mannschaft komplett verdaut. Das Spiel hat uns jetzt überhaupt nicht mehr beeinflusst“, erklärte Dogan.

MTV: Güven – Erdmann, L. Vollbrecht, Suckel, Ostapowicz – Rodrigues (69. K. Vollbrecht), Grosonja (69. Kücük), Linek, Abou-Raya (46. Könnecker), Klöppelt (89. Bauer) – Joppich (78. Böder).

Tore: 0:1 Rodrigues (4.), 0:2, 0:3 Joppich (10., 50.), 0:4 Kücük (89.).