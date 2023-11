Wolfenbüttel. Die Wolfenbütteler Regionalliga-Basketballerinnen haben einen Kantersieg im Rücken, hatten aber seitdem eine schwierige Trainingswoche.

Lassen die Regionalliga-Basketballerinnen der MTV/BG Wolfenbüttel es noch mal so krachen wie vor einer Woche? Da hatten sie den Hagener SV mit 99:46 aus der Halle am Landeshuter Platz geschossen. Am Samstag ist dort um 17.15 Uhr der Tabellennachbar, die BG Zehlendorf, zu Gast.

Es ist ein neues Spiel, wir fangen wieder von vorne an. Andreas Hundt, MTV/BG-Coach

„Es ist ein neues Spiel, wir fangen wieder von vorne an“, betont MTV/BG-Coach Andreas Hundt vor der Partie. Er glaube, dass Zehlendorf den Wolfenbüttelerinnen nicht so sehr in „die Falle tappen“ werde wie es die Hagenerinnen taten. Hundt hat sich gut informiert über den kommenden und über den darauffolgenden Gegner. Am vergangenen Sonntag hatte sich der MTV/BG-Coach das Gastspiel der Zehlendorferinnen beim TK Hannover II angeschaut, bei dem die Wolfenbüttelerinnen dann nächste Woche gefordert sind.

MTV/BG-Coach Andreas Hundt hat Gegner Zehlendorf in Hannover beobachtet

Beim 53:48-Sieg der Zehlendorferinnen habe sich gezeigt: „Das ist eine sehr disziplinierte Mannschaft, die gut ihre Systeme spielt“, erklärt Hundt. Die BG sei auf der Centerposition gut besetzt, treffe von außen und habe „eine aggressive Aufbauspielerin“, berichtet der Wolfenbütteler Coach, der auch noch einige Zehlendorferinnen in Hannover vermisst hat. „Die waren nicht komplett. Ob die bei uns mit einer anderen Truppe auflaufen, wird sich zeigen.“

Trainingswoche bei MTV/BG Wolfenbüttel lief bescheiden

Gegen das Spiel der Gäste aus der Bundeshauptstadt hat sich das MTV/BG-Team, das jetzt zwei Spiele in Folge gewonnen hat, ein paar Dinge überlegt. „Wir wollen denen mit unserer Verteidigung ein, zwei Sachen wegnehmen“, kündigt der Coach an. Diese unterschiedlichen Verteidigungssequenzen ließ der Trainer unter der Woche einüben. Doch längst nicht alle Wolfenbüttelerinnen konnten von den Einheiten profitieren. „Bei uns waren viele krank diese Woche. Wir konnten nicht 5 gegen 5 trainieren“, berichtet Hundt von der nicht optimalen Trainingswoche.

Immerhin werden ihm am Samstag wohl fast alle Spielerinnen zur Verfügung stehen. Nur bei Tini Stapel sehe es so aus, als würde sie das Heimspiel verpassen. Alle anderen kränkelnden Akteurinnen könnten rechtzeitig wieder fit sein. Dazu zählt auch Veronika Slazyk, die vor einer Woche gegen Hagen ein mehr als gelungenes Heimdebüt gegeben hat (24 Punkte, 6 getroffene Dreier). Außerdem kann das Team wieder auf die Doppellizenz-Inhaberinnen Lena Lingnau und Ida Bikker zählen. Die Trainingswoche lief also schlecht, der Kader für Samstag sieht aber ganz gut aus. Bleibt abzuwarten, ob die Wolfenbüttelerinnen erneut aus ihrer guten Defense heraus per Fastbreak zu ihren Punkten kommen.