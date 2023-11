Salzdahlum. Fußball-Bezirksligist MTV Salzdahlum startet gegen Rot-Weiß Schwicheldt in die Rückrunde – und in der soll alles besser werden.

Im Sommer 2012 war der MTV Salzdahlum in die Fußball-Bezirksliga aufgestiegen. Der Verein bestreitet aktuell seine 12. Spielzeit auf diesem Niveau. In jedem Jahr dabei: Jens Hueske. Erst ein Jahr lang als Spieler unter Trainer Dieter Hoff, im zweiten Jahr als spielender Co-Trainer unter Hoff, ehe Hueske in seinem dritten Jahr beim MTV in die alleinige Trainer-Verantwortung rückte. Unter dem 39-Jährigen haben sich die Salzdahlumer in der Bezirksliga etabliert, sie standen in der Tabelle nie ganz oben, aber auch nie ganz unten. Das ist in dieser Saison etwas anders. Nach Abschluss der Hinrunde stehen nach 17 Spielen erst 16 Punkte auf der Habenseite. Der Puffer des MTV auf den ersten Abstiegsrang beträgt magere zwei Zähler.