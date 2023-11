Wolfenbüttel. Die Wolfenbütteler Verbandsliga-Volleyballerinnen liegen 1:0 und 2:1 gegen den Spitzenreiter vorn verlieren aber im Entscheidungssatz.

Die Verbandsliga-Volleyballerinnen des Wolfenbütteler VC fuhren bei ihrem Heimspieltag einen ungefährdeten Dreisatzsieg gegen SVG Lüneburg II ein und hatten auch den MTV 1948 Hildesheim II am Rande einer Niederlage. Letztlich reichte es gegen den Tabellenführer aber nicht. Mit den vier gewonnen Punkten kletterte das WVC-Team auf den dritten Tabellenplatz.

Wolfenbütteler VC einen Tick besser als SVG Lüneburg II

Wolfenbütteler VC – SVG Lüneburg II 3:0 (25:22, 25:21, 25:22). Nachdem die Wolfenbüttelerinnen ihren ersten Heimspieltag im September mit zwei Dreisatzniederlagen beendeten, „standen wir jetzt schon etwas unter Druck. Gegen Lüneburg war das klare Ziel, das Spiel zu gewinnen“, sagte WVC-Coach Elias Güldenhaupt. Alle Sätze verliefen äußerst eng und auf Augenhöhe. „Wir waren aber diesen Tick besser und sind in schwierigen Situationen ruhig geblieben“, erklärte der Trainer, der besonders die Block- und Abwehr-Arbeit seiner Mannschaft lobte. Kleinigkeiten hätten in dieser Partie zugunsten der Gastgeberinnen entschieden.

Nach gutem Start geht das Spiel gegen den Spitzenreiter noch knapp verloren

Wolfenbütteler VC – MTV 48 Hildesheim II 2:3 (25:23, 16:25, 25:22, 18:25, 12:15). Gegen Hildesheim setzten die Wolfenbüttelerinnen ihre gute Leistung zunächst fort. „Wir haben einen soliden ersten Satz gespielt“, freute sich Güldenhaupt, der ein paar Wechsel vorgenommen hatte. Unter anderem kam Sarah Feg aufs Feld. „Sie ist voll durchgestartet und hat viele Blocks geholt“, sagte der Coach, der nach dem ersten Satz allerdings die Halle an der Ravensberger Straße verlassen musste, weil er für MTV/BG als Basketballer in der Regionalliga am Landeshuter Platz gefragt war. Das Coaching übernahm fortan Zuspielerin Mareike Hahn. Offenbar führten diese Umstände zu einem Bruch im Wolfenbütteler Spiel. „Es war super bitter. Wir hätten das Spiel sicherlich auch 3:2 gewinnen können“, ist Güldenhaupt überzeugt. Die Domstädterinnen setzten sich aber unter anderem wegen eines starken Mittelblocks knapp durch.

Für die Wolfenbüttelerinnen geht es am Samstag (15 Uhr) beim VfL Wolfsburg weiter. „In der Liga sind eigentlich alle Teams heimstark, aber wir wollen auch in Wolfsburg punkten“, sagte Güldenhaupt, der sein Team wegen seiner „Doppelfunktion“ (die Basketballer spielen zeitgleich in Rendsburg) nicht zum VfL begleiten kann. „Ich bin noch auf der Suche nach einem Ersatz.“

WVC: Hahn, Matteini, Strelow, Fröhlich, J. Kunzem, Clark, Käfer, Pitsch, Feg, Rachner, D. Kunze, Steckhan, Brandt, Frank.