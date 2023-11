Hornburg. Hornburg führt die Regionsoberliga-Staffel Mitte an. Die SG Sickte/Schandelah darf erstmals jubeln. Die Sickter gewinnen in Edemissen.

Die Anfangsphase der Saison können die Regionsoberliga-Handballer des MTV Eintracht Hornburg als gelungen bezeichnen. Mit vier Siegen aus vier Spielen führen die Hopfenstädter die Tabelle der Staffel Mitte an. Zuletzt gewannen die Hornburger deutlich gegen Astfeld. In der Staffel Nord kommt die SG Sickte/Schandelah dagegen nur schleppend voran. Nach einer Niederlage und einem Remis gelang jetzt der erste Sieg für das Team, das in der Vorsaison nur ganz knapp den Landesliga-Aufstieg verpasst hatte.

HSG Nord-Edemissen/Uetze – SG Sickte/Schandelah 24:34 (9:15). Nach anfänglichem Rückstand gingen die Sickter in der 12. Minute durch einen Treffer von Jona Frühauf erstmals in Führung. Ab der 20. Minute legten die Gäste einen 5:0-Lauf hin und legten damit den Grundstein für den Sieg. In der zweiten Halbzeit baute das Team von Coach Matthias Frühauf die Führung weiter aus. Lars Schilling (8 Tore), Jacob Bosse (8) und Fabian Liborius (6) waren die besten Torschützen der SG.

MTV Eintracht Hornburg – HSG Langelsheim/Astfeld 34:24 (18:13). Das gleiche Ergebnis wie die Sickter auswärts fuhren die Hornburger im Heimspiel gegen die HSG ein. Nach Treffern von Nigel Gille (mit 10 Toren bester Schütze des MTV) und Philipp Grünke gingen die Hornbruger mit einer Führung ins Spiel. Die Gäste kamen zunächst zurück und ihrerseits in Führung. Doch noch vor der Pause sorgte der MTV für klare Verhältnisse.