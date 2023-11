Peine. Der zwölfjährige Tischtennisspieler des ESV Wolfenbüttel scheitert bei den Bezirksmeisterschaften zweimal erst im Finale.

Einmal mehr hat Jesper Thiele bewiesen, dass er zu den besten Tischtennisspielern seines Jahrgangs in Süd-Ost-Niedersachsen gehört. Bei den Bezirksmeisterschaften in Woltwiesche gewann das 12-jährige Talent des ESV Wolfenbüttel Silber im Einzel und im Doppel an der Seite seines Vereinskameraden Marlon Skalski.