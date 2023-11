Weddel/Evessen. Vor dem Derby am Freitag fahren beide Wolfenbütteler Teams in der Tischtennis-Verbandsliga Siege ein.

Vor dem Derby am Freitag zeigten sich die beiden Wolfenbütteler Vertreter in der Tischtennis-Verbandsliga der Frauen gut aufgelegt. Meisterschaftsfavorit VfR Weddel fuhr einen deutlichen Sieg in Seelze ein. Der TTV Evessen bezwang den MTV Bettingerode.