Wolfenbüttel. Die Oberliga-Volleyballer gewinnen 3:0 gegen GfL Hannover II, liefern sich dann gegen Grasdorf nach 2:0-Führung noch einen Krimi.

5 von 6 möglichen Punkten: Eine fast perfekte Ausbeute legten die Oberliga-Volleyballer des Wolfenbütteler VC nach ihrem Heimspieltag vor. Nach einem klaren 3:0-Sieg über GfL Hannover II gerieten die Gastgeber in der Halle des Gymnasiums im Schloss nach 2:0-Führung im Spitzenspiel gegen die Grasdorf/Rethen Volleys ein wenig ins Schlingern, brachten aber einen Fünfsatzsieg ins Ziel und stehen weiterhin an der Tabellenspitze. „Der Blick auf die Tabelle macht momentan Spaß, auch wenn das Bild noch etwas verzerrt ist“, sagte WVC-CoachMichel Kretschmer..

Wolfenbütteler VC – GfL Hannover II 3:0 (25:23, 25:23, 25:18). Einen etwas zähen Start legten die Wolfenbütteler hin. Die ersten beiden Sätze gingen nur knapp an die Gastgeber. „Da waren wir noch nicht richtig im Spiel angekommen und waren immer einen halben Schritt zu langsam“, stellte Kretschmer fest. Letztlich fuhren die Lessingstädter aber den standesgemäßen 3:0-Sieg gegen den Aufsteiger ein. „Im dritten Satz ist der Knoten geplatzt“, freute sich der Coach.

Zu siegessicherer Wolfenbütteler VC gerät in einen Abwärtsstrudel

Wolfenbütteler VC – Grasdorf/Rethen Volleys 3:2 (25:13, 25:18, 22:25, 17:25, 15:10). Den Schwung aus dem dritten Satz gegen GfL nahm der WVC gleich mit ins Spitzenspiel. In den ersten beiden Sätzen lief es rund für das Wolfenbütteler Team, in dem Zuspieler Tobias Rößler die entscheidenden Fäden zog. „Er hat allen Mannschaftsteilen die nötige Ruhe gegeben“, lobte der Trainer.

Das war in den Köpfen wohl schon drin – nicht nur bei meinen Spielern, sondern auch bei mir selbst. Dann gerieten wir in einen Abwärtsstrudel, aus dem wir so schnell nicht mehr herauskamen. Michel Kretschmer, Trainer des WVC, über das am Ende spannungsgeladene Spiel gegen die Grasdorf/Rethen Volleys

Es lief so gut für die Wolfenbütteler, dass der zweite Sieg des Tages wohl schon abgehakt war. „Das war in den Köpfen wohl schon drin – nicht nur bei meinen Spielern, sondern auch bei mir selbst. Dann gerieten wir in einen Abwärtsstrudel, aus dem wir so schnell nicht mehr herauskamen“, sagte Kretschmer. Das Momentum kippte auf die Seite der Gäste, die die Sätze 3 und 4 für sich entschieden.

„Eine Kopfsache“ – Wolfenbütteler VC setzt sich im fünften Satz durch

„Es wurde zu einem echten Psycho-Spiel, zu einer Kopfsache“, berichtete der Coach, der versuchte, in den Auszeiten die richtigen Worte zu finden, um seine Mannschaft wieder aufzurichten. In der letzten Auszeit im fünften Satz schien die Ansprache des Coaches endlich Wirkung zu zeigen. „Wir haben zuhause schon seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr verloren. Daran habe ich nochmal appelliert“, sagte Kretschmer. Das Team entschied den finalen Durchgang für sich und setzte die Heimsieg-Serie somit fort.

WVC: M. Müller, Zemke, Reinert, A. Müller, Rohrberg, T. Rößler, Rasch, Kottowski, Ahrenbeck, Bix, F. Rößler.