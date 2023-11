Gielde/Cremlingen. Auch die Nordharzliga-Fußballer des TuS Cremlingen gewinnen ihr Heimspiel.

Ein sparsames Programm bot die Fußball-Nordharzliga am vergangenen Wochenende. Insgesamt sind in beiden Staffeln sieben Begegnungen ausgefallen – darunter auch das Spitzenspiel zwischen dem TSV Hallendorf und dem SV Wendessen. Nur zwei Vereine aus dem Kreis Wolfenbüttel waren überhaupt im Einsatz. In Staffel 1 setzte sich der TSV Gielde in einer engen Partie durch, auch der TuS Cremlingen gewann sein Heimspiel in Staffel 2.

Staffel 1

TSV Gielde – VfL Liebenburg 4:3 (2:2). Tore: 1:0 Eggers (10.), 1:1 Barwig (20.), 1:2 Godescheit (31.), 2:2 Kreihe (43.), 3:2 Boog (49.), 4:2 Brunokowski (55.), 4:3 Schwarz (90.+2).

Thimon Eggers brachte den TSV früh in Führung. Nach dem Doppelschlag der Liebenburger gelang Jannik Kreihe noch vor der Pause der Ausgleich. „In der ersten Hälfte hatte Liebenburg leichte Vorteile, in der zweiten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft“, befand TSV-Trainer Reinhard Lossau, der ein kampfbetontes Spiel auf tiefem Boden gesehen hat. Moritz Boog und Christopher Brunokowski schossen die Gielder nach der Pause zum Heimsieg. Der dritte Treffer der Gäste in der Nachspielzeit änderte daran nichts mehr. „Zuletzt hatten wir oft etwas Pech in unseren Spielen. Diesmal hatten wir das nötige Glück“, resümierte Lossau.

Staffel 2

TuS Cremlingen – SC Gitter II 3:1 (0:0). Tore: 1:0 Ohrstedt (55.), 1:1 Sobek (56.), 2:1 Ohrstedt (61.), 3:1 Neumann (76.).

Nach torloser erster Halbzeit legten die Teams auf dem Cremlinger Kunstrasen kurz nach der Pause los. Nicolas Ohrstedt besorgte die Führung für den TuS, die nur eine Minute Bestand hatte. Doch schon fünf Minuten später legte Ohrstedt nach. Tyron Neumann machte dann eine Viertelstunde vor Abpfiff den Deckel drauf. Nach vier Spielen ohne Sieg haben die Cremlinger somit wieder einen Erfolg verbucht.