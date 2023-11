Wolfsburg. Das 1:1-Remis gegen Union Berlin, es fühlte sich wie eine Niederlage an für die U17-Fußballer des VfL Wolfsburg.

Schock in der letzten Minute für die U17–Fußballer des VfL Wolfsburg. Im AOK-Stadion mussten die Grün-Weißen gegen den 1. FC Union Berlin spät den Ausgleich hinnehmen und verloren mit dem 1:1 (1:0)-Unentschieden zwei Punkte. Damit muss der VfL Tabellenführer RB Leipzig in der B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost auf zwei Zähler davon ziehen lassen.

Wie schon bei der 0:3-Pleite am ersten Spieltag wurden die Köpenicker für die Wolfsburger zum Stolperstein. Dabei sah es lange Zeit sehr gut aus: Der VfL presste wie immer hoch und zwang die Berliner zu schnellen Ballverlusten. In der 23. Minute gingen die Wolfsburger folgerichtig in Führung: Till Neininger nickte einen Eckball von Darwin Soylu in die lange Ecke. Nach dem Seitenwechsel hatte der VfL durch Pharrell Hensel (46. Minute) und Trevor Benedict (47. Minute) zwei Riesenchancen zum Ausgleich, es blieb allerdings beim 1:0.

Das Spiel wurde zerfahren, Union immer selbstbewusster und die Grün-Weißen bekamen die Quittung für ihre nicht genutzten Möglichkeiten: Jakob Wiehe traf in der letzten Minute zum Ausgleich (90+3.).

„Wir sind heute einfach ein Stück weit naiv aufgetreten, das ist natürlich enttäuschend“, so VfL-Cheftrainer Dennis da Silva Felix, der anfügt: „Wir müssen so ein Spiel früher für uns entscheiden, das verfolgt uns seit Saisonstart.“ Union ist in dieser Saison das Schreckgespenst des VfL.

VfL: Khadasevych – Chbil, Neininger, Ibrisimovic, Brammer – Soylu (46. Hensel), Mbassi (85. Anlauf) – Igwesi, Simic (63. Dittrich), Crimaldi – Benedict.

Tore: 1:0 Neininger (23.), 1:1 Wiehe (90+3.).