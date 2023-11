Wolfenbüttel. Nach 1:4-Niederlage beim VfL Oker befindet sich Arminia Adersheim im Abstiegskampf. Germania Wolfenbüttel holt einen Punkt beim GSC.

In einem hochkarätigen Topspiel der Fußball-Bezirksliga 3 holte Germania Wolfenbüttel einen Punkt beim Goslarer SC. Das Kreisderby entschied die MTV-Reserve gegen die SG Roklum-Winnigstedt deutlich. Arminia Adersheim ruft derweil nach 1:4-Niederlage die Rückkehr in den Abstiegskampf aus.

MTV Wolfenbüttel II – SG Roklum-Winnigstedt 4:1 (2:0). Tore: 1:0 Kücük, 2:0 Schmiedel, 2:1 n. gem., 3:1 Bunzendahl, 4:1 Joe.

Die MTV-Reserve trat mit einer Mischung aus Stammformation plus A-Junioren und dritter Mannschaft an, die Gäste aus Roklum waren derweil mit dem letzten Aufgebot am Start. „Roklum hat sich primär aufs Verteidigen konzentriert und die Räume sehr eng gemacht. Wir hatten fast immer den Ball. Unsere Verteidiger standen auf Höhe der Mittellinie und alle versuchten, den Ball irgendwie durch die unzähligen Abwehrbeine zu spielen“, beschrieb MTV-Coach Christian Kaselowsky das Geschehen auf dem Platz. Die Erlösung für die Hausherren brachte Armagan Kücük – eine Leihgabe der „Ersten“ – mit einer Einzelaktion. Den Schlusspunkt setzte am Ende Aguero Joe. „Er wollte unbedingt gegen sein altes Team treffen. Insgesamt ist die Chancenverwertung derzeit unsere größte Baustelle“ sagte Kaselowsky.

VfL Oker – FC Arminia Adersheim 4:1 (2:0). Tore: 1:0 Jashari (24./HE), 2:0 (38.), 3:0 (56./FE), 4:0 (74.), 4:1 Calis (90.+2). Besonderes: Rote Karte für Enes Fidan vom VfL Oker (84.).

Die Adersheimer gingen hochmotiviert in die Partie, wurden aber schnell ausgebremst. Nach 24 Minuten gab der Unparteiische den ersten Strafstoß für die Gastgeber. Und so kippte die Partie in Richtung VfL. „Oker hat ein gutes Spiel abgeliefert. Wenn wir uns aber nur zwei Torchancen erarbeiten und vier katastrophale Fehler machen, brauchen wir uns nicht zu wundern, dass wir trotz der großen Qualität in unserem Kader uns jetzt wieder im Abstiegskampf befinden“, wurde Arminias Co-Trainer Jan Buchmann, der den erkrankten Garrit Golombek vertrat, deutlich. Die Arminen hatten zwar geschätzt 75 Prozent Ballbesitz, „aber sobald wir in deren Hälfte waren war keine Bewegung mehr bei uns, keine Laufbereitschaft“, kritisierte Buchmann. Nach drei weiteren Gegentreffern, darunter ein zweiter Elfmeter, gelang Fernando Calis in der Nachspielzeit noch die Ergebniskosmetik.

Goslarer SC – BV Germania Wolfenbüttel 1:1 (0:0). Tore: 0:1 Krömer (60./FE), 1:1 Rall (65.).

Für BVG-Trainer Sascha Kallmeyer war vor dem Topspiel in Goslar die entscheidende Frage: Wie würde seine Mannschaft nach der unnötigen 1:2-Niederlage gegen den SV Innerstetal sich jetzt präsentieren? „Am Anfang waren meine Spieler noch etwas verunsichert, aber das war schnell vorbei. Dann haben wir wieder mit breiter Brust agiert“, so Kallmeyer, der viel Kopfarbeit vor und auch während des Spiels leisten musste. „Jeder Fehler wurde auf beiden Seiten sofort bestraft. Es war für beide Trainer ein anstrengendes Spiel.“ In der intensiven und temporeichen Partie gab es Chancen auf beiden Seiten. Tore fielen zunächst nicht, sondern erst in der zweiten Halbzeit. Zunächst bekamen die Gäste einen Strafstoß zugesprochen, den Tom Krömer versenkte. Doch nur fünf Minuten später schlug der GSC zurück. „Da waren wir in der Abwehr zu passiv“, befand Kallmeyer. Nach dem Ausgleichstreffer sei es ein offener Schlagabtausch gewesen mit einigen „hitzigen Szenen“. „Am Ende war es aber ein gerechtes Unentschieden“, sagte Kallmeyer. Mit dem Remis bleibt der BVG auf dem zweiten Tabellenplatz vor Goslar.