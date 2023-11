Salzdahlum. Die Fußballer des MTV Salzdahlum strahlen zu wenig Torgefahr aus und verlieren das Heimspiel gegen Heeseberg mit 1:3.

Nachdem das Duell zwischen dem MTV Schandelah-Gardessen und den Freien Turnern Braunschweig II in der Bezirksliga 2 ausgefallen war, mussten die Fußballer des MTV Salzdahlum die Fahne des Kreises Wolfenbüttel hochhalten, doch gegen den FC Heeseberg setzte es eine 1:3 (0:2)-Niederlage auf dem heimischen Kunstrasenplatz.

„Heeseberg hat seine Chancen in der ersten Halbzeit eiskalt genutzt. Wir waren in der eigenen Hälfte zu passiv und haben vorne keine Torgefahr ausgestrahlt. Unsere Chancen haben wir dem gegnerischen Torwart in die Hand gespielt“, berichtete MTV-Trainer Jens Hueske. Bei den Gegentreffern im ersten Durchgang habe die Verteidigungsleistung der Salzdahlumer nicht ausgereicht.

Thore Oehlmann erzielt das 1:3 für den MTV Salzdahlum

„Wir wollten in der zweiten Halbzeit cleverer agieren. Es war klar, dass derjenige gewinnt, der das erste Tor nach der Pause schießt“, befand Hueske. Das gelang allerdings den Gästen, die auf 3:0 davonzogen. Kurz danach erzielten die Gastgeber noch das 1:3. Einen Freistoß von Phil Syfus parierte der Heeseberger Keeper noch, den Nachschuss versenkte aber Thore Oehlmann.

Zu mehr reichte es aber nicht für die Gastgeber, die zu allem Überfluss noch für einige Spiele auf Julian Scheer verzichten müssen, der für eine Notbremse glatt rot kassierte. „Für mich sah es nicht nach einer klaren Notbremse aus, weil der andere Innenverteidiger noch da war“, erklärte Hueske. Insgesamt kampfstärker seien die Heeseberger gewesen. „Das hat man auch hinterher in der Kabine an den vielen roten Ellenbögen und Knien gesehen. Meine Spieler sind oft ein bisschen zu lieb in den Zweikämpfen. Viele wollen allein über das Spielerische zum Erfolg kommen“, tadelte Hueske das teils naive Zweikampfverhalten seiner Mannschaft.

Tore: 0:1 Lübbecke (7.), 0:2, 0:3 Rick (45+3., 52.), 1:3 Oehlmann (60.). Bes. V.: Rote Karte für Salzdahlums Julian Scheer (78.).