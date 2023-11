Wendessen. Die Oberliga-Fußballerinnen des SV Wendessen treten am Samstag beim TSV Bemerode auf Kunstrasen an.

Das Auswärtsspiel vor einer Woche beim MTV Barum ist witterungsbedingt ausgefallen, die Reise zum TSV Bemerode wird aber definitiv stattfinden. Am Samstag um 14 Uhr treten die Oberliga-Fußballerinnen des SV Wendessen in Bemerode bereits auf Kunstrasen an.

Damit beginnt schon das Rückrunden-Programm. „Schade, wir hätten uns in Barum zum Herbstmeister küren können“, sagt Marcel Döring, Trainer des Tabellenzweiten aus Wendessen. „Jetzt versuchen wir zur Winterpause ganz oben zu stehen und Wintermeister zu werden“, erklärt Döring die Ambitionen seiner Mannschaft vor dem Duell beim Tabellenvierten.

SV Wendessen und TSV Bemerode – beide haben einen Lauf

Dort zu bestehen, wird für die Wendesserinnen sicherlich nicht einfach. „Bemerode hat einen Lauf, wir aber auch“, unterstreicht Döring mit Blick auf die jüngsten Ergebnisse. Der TSV hat dem Spitzenreiter SV Hastenbeck ein Remis abgetrotzt und seit acht Spielen nicht mehr verloren. Der SVW hat zwar gegen Hastenbeck verloren, seitdem aber drei Spiele klar gewonnen.

SVW ist gut eingeübt auf künstlichem Geläuf

Am Anfang der Saison hatten die Wendesserinnen 3:0 gegen Bemerode gewonnen. Nun geht es auf den Kunstrasenplatz im Südosten Hannovers. „Es ist unser erstes Spiel auf Kunstrasen in dieser Saison“, erklärt Döring. Doch die Gäste sind gut vorbereitet, haben unter anderem zuletzt in Salzdahlum auf künstlichem Geläuf trainiert. Außerdem bringen unter anderem Gesa Radtke und Pauline Lahayn, die im Sommer neu dazugekommen waren, jahrelange Kunstrasen-Erfahrung aus ihren vorherigen Vereinen mit.

„Wir fahren dahin, um zu gewinnen“, betont Döring, der unter anderem seine Torfrau Frederike Lau ersetzen muss. „Jessica Wolfram wird spielen. Sie hat das schon ein paar mal sehr gut gemacht“, verrät der Trainer. Außerdem wird Gina Fricke fehlen. Dafür kehrt Lina Heidrich zurück in den Kader.