Wolfenbüttel. Dogan-Elf tritt vor rund 1000 Zuschauern bei Tabellenführer 1. SC Göttingen 05 an. Das Verletzungspech trübt die Vorfreude.

Die Vorfreude ist getrübt: Fußball-Landesligist MTV Wolfenbüttel, der zuletzt 18 von 18 möglichen Punkten holte, muss am Sonntag (14 Uhr) im Spitzenspiel bei Liga-Primus 1. SC Göttingen 05 auf seinen Torjäger Linus Queißer (15 Treffer) verzichten. Der 20-Jährige war vor Wochenfrist beim 3:2-Sieg in Gifhorn wegen einer Oberschenkelverletzung früh vom Platz gehumpelt. „Es sieht nicht gut aus“, sagte Wolfenbüttel Trainer Deniz Dogan. „Es steht zu befürchten, dass Linus in diesem Jahr nicht mehr spielen wird.“ Eine exakte Diagnose, die die Schwere der Verletzung beschreibt, gebe es laut Dogan noch nicht.