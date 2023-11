Wolfenbüttel. Die Oberliga-Herren 30 der „Eisenbahner“ trennen sich mit 3:3 vom TK Nordenham.

2:2 in den Einzeln, 1:1 in den Doppeln: Am Ende stand für die Tennis-Herren 30 des ESV Wolfenbüttel nach ihrem Heimspiel in der Oberliga gegen den TK Nordenham ein 3:3-Unentschieden zu Buche . „Das war für den Start schon ganz okay, auch wenn wir mit gemischten Gefühlen aus der Partie gehen“, befand ESV-Mannschaftssprecher Christian Prang.

Christoph Imdahl, Spitzenspieler des ESV, startete mit einer nicht unbedingt nötigen Niederlage in die Saison. „Er war im ersten Satz noch nicht richtig im Spiel. Im Matchtiebreak kippte das Spielglück dann eher zum Gegner“, berichtete Prang über Imdahls 3:6, 7:5, 5:10.

Die Nummer 2 des ESV, Marcal Callegari, habe erst den Start etwas verschlafen, sei nach 0:3-Rückstand zwar noch herangekommen, doch verlor er dann den ersten Satz dennoch (5:7, 1:6). „Im Zweiten war nichts mehr zu holen“, erklärte Prang.

Die unteren Einzel entscheidet der ESV Wolfenbüttel für sich

Prang selbst habe in seinem Einzel auf Position 3 eine gute Leistung abgeliefert. Mit 6:4, 6:3 war das Einzel eine sichere Beute. Der zweite Einzelpunkt für die „Eisenbahner“ kam noch deutlicher zustande. Kai Posenau setzte sich nach Rückstand noch 7:5 im ersten Satz durch, ließ im zweiten dann aber nichts mehr zu (6:1).

Im ersten Doppel hatten Imdahl/Posenau im Matchtiebreak (6:3, 4:6, 10:8) das Spielglück, das Imdahl im Einzel noch gefehlt hatte. Prang/Callegari haben dagegen „keine gute Leistung abgeliefert“, gestand Prang ein. „Insgesamt war es ein gerechtes Unentschieden.“

Am Sonntag (12 Uhr) gastieren die Wolfenbütteler bei der Spvg Haste. „Da erhoffen wir uns, etwas mitzunehmen“, so Prang.