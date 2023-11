Wolfenbüttel. In der Landesliga steuert der Meesche-Nachwuchs auf die Niedersachsenliga zu. Die C-Junioren des MTV und von Germania trennen sich 1:1.

Auf ihrem Weg zum anvisierten Aufstieg in die Niedersachsenliga lassen sich die Landesliga-A-Junioren des MTV Wolfenbüttel einfach nicht aufhalten. Gegen die JSG SC U Salzgitter gab es einen 9:0-Kantersieg. Es war der neunte Erfolg in neunten Saisonspiel. Im Wolfenbütteler Stadtduell der C-Junioren-Landesliga trennten sich der MTV und der BV Germania mit 1:1.

A-Junioren, Landesliga

MTV Wolfenbüttel – JSG SC U Salzgitter 9:0 (5:0). Tore: 1:0 Wolf (10.), 2:0 Görgülü (13.), 3:0 Freitag (18.), 4:0, 5:0 Krüger (26., 31.), 6:0 Freitag (54.), 7:0 Pavlic (68.), 8:0 M‘Barek (80.), 9:0 Görgülü (82.).

„Es war eine eindeutige Sache, der Sieg war auch in der Höhe verdient“, sagte MTV-Coach Anthony Pfitzner. „Meine Spieler sind im Moment sehr fokussiert und konzentriert. Jetzt heißt es, Schritt für Schritt so weiterzumachen, um am Ende das ersehnte Ziel Aufstieg zu erreichen.“ 70 Prozent Ballbesitz bescheinigte Pfitzner seiner Elf. „Wir haben in den richtigen Augenblicken vorne Nadelstiche gesetzt, und wir haben hinten kaum etwas zugelassen.“ Wenige Ballkontakte, schnelles Kombinationsspiel – „das sah schon ganz gut aus“, fasste Pfitzner knapp zusammen.

JSG Schöningen – BV Germania Wolfenbüttel 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Diefenbach (3.), 2:0 Rauhut (58.), 3:0 Bache (88.).

Mit der Niederlage im Kellerduell ist der BVG auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. „Das war unsere schlechteste Saisonleistung bisher“, stellte Germanias Trainer Mark Gindera fest. Die Alarmglocken schrillen aber bei den Wolfenbüttelern noch nicht. „Unser Ziel ist der Klassenerhalt und das ist auch durchaus realistisch“, sagte Gindera.

A-Junioren, Bezirksliga

VfB Fallersleben – MTV Wolfenbüttel II 4:1 (2:0). Tore: 1:0 Blischke (34.), 2:0 Kübler (45.+1), 3:0 Blischke (67.), 4:0 Cyrys (80.), 4:1 Abou Raya (89.).

B-Junioren, Landesliga

Arminia Vechelde – MTV Wolfenbüttel 1:4 (1:1). Tore: 1:0 Schütz (21.), 1:1 Modemann (39.), 1:2 Pattberg (42.), 1:3 Ekielski (51.), 1:4 Xhemshiti (62.).

Vom Rückstand ließen sich die Wolfenbütteler nicht beeindrucken. Silvan Modemann besorgte noch vor der Pause den Ausgleich. Kurz nach Wiederanpfiff brachte Joris Pattberg den MTV in Führung, die Günther Ekielski und Lean Xhemshiti weiter ausbauten.

B-Junioren, Bezirksliga

BSC Acosta – BV Germania Wolfenbüttel 2:1 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Schaare (9., 52.), 2:1 Horns (66.).

„Acosta wirkte spritziger und motivierter als wir“, konstatierte BVG-Trainer Yannis Krüger. „In der ersten Halbzeit haben uns einfach die richtige Einstellung und die nötige Laufbereitschaft gefehlt.“ Defensiv sei seine Mannschaft immer wieder anfällig gewesen. „Wir haben den Gegner durch unsere Fehler eingeladen“, sagte Krüger. Mehr noch: „Offensiv fehlt uns im Moment einfach das Durchsetzungsvermögen.“ Einzig Dominik Horns habe sich einmal durchsetzen und mit dem Treffer zum 1:2 für die kosmetische Korrektur der Niederlage sorgen können.

MTV Wolfenbüttel II – Lehndorfer TSV 0:6 (0:1). Tore: 0:1 Eigentor (13.), 0:2 Meinecke (44.), 0:3 Henneke (47.), 0:4, 0:5 Aldinger (74., 78.), 0:6 Hasan (80.).

C-Junioren, Landesliga

MTV Wolfenbüttel – BV Germania Wolfenbüttel 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Kistner (22.), 1:1 Gärtner (37.).

„Es war ein klassisches Derby, kein schönes Spiel, dafür aber sehr umkämpft“, ordnete MTV-Trainer Paul Schöngart ein. Gökay Kartal setzte sich außen gegen zwei Gegenspieler durch, fand Louis Pages – dessen Hereingabe verwertete Dave Kistner zum 1:0. Kurz nach der Pause fehlte die Absprache in der Hintermannschaft der Gastgeber. Das nutzte Nikita Gärtner zum Ausgleich.

C-Junioren, Bezirksliga

Freie Turner Braunschweig II – MTV Wolfenbüttel II 2:3 (1:2). Tore: 0:1 Scherschnjow (4.), 0:2 Lücke (10.), 1:2, 2:2 Hartmann (16., 44.), 2:3 Ahmad (70.+1).

Nach der Niederlage gegen den Spitzenreiter SCU SalzGitter wenige Tage zuvor ist die zweite U15-Mannschaft des MTV wieder auf die Erfolsspur zurückgekehrt – allerdings in letzter Minute. In der Nachspielzeit erlöste Ibrahim Ahmad die Gäste, die zuvor zwar schon durch Tore von Jonas Ercan und Yannick Lücke 2:0 geführt, aber auch den Ausgleich in der zweiten Halbzeit kassiert hatten.