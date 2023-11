Wolfenbüttel. Die Oberliga-Volleyballer des WVC gewinnen mit 3:1 beim TK Hannover II und sind jetzt vor ihrem Heimspieltag Tabellenführer.

Für einen kurzen Moment strauchelten die Oberliga-Volleyballer des Wolfenbütteler VC im Auswärtsspiel gegen TK Hannover II. Am Ende brachte das Team aber die volle Punktzahl mit nach Hause und gewann in der Landeshauptstadt in vier Sätzen (25:19, 25:17, 24:26, 26:24), während Mit-Staffelfavorit USC Braunschweig im zweiten Spiel nur einen Punkt gegen den Turn-Klubb erbeutete.

Durch die ersten beiden Sätze marschierten die Wolfenbütteler in der Landeshauptstadt ziemlich geschmeidig. „Wir sind gut gestartet und konnten uns immer weiter absetzen“, schilderte WVC-Coach Michel Kretschmer den ersten Durchgang. Im zweiten Satz verschliefen die Gäste zwar den Start und lagen 2:6 zurück, haben sich dann aber zurückgekämpft und sogar noch deutlicher als im ersten Satz gewonnen.

Wechsel führen zu Unruhe und zum Satzverlust

Auch im dritten Durchgang schlichen sich zunächst Nachlässigkeiten ein und es stand aus WVC-Sicht 4:8. Erneut kamen die Wolfenbütteler zurück und erspielten sich eine 21:16-Führung. „Ich habe einige Wechsel durchgeführt. Die haben aber zu viel Unruhe reingebracht. Darauf habe ich zu spät reagiert. Den verlorenen Satz muss ich auf meine Kappe nehmen“, gestand Kretschmer.

Stammformation des Wolfenbütteler VC bringt den Sieg in trockene Tücher

Er brachte wieder die Stammformation aufs Feld, die jetzt gegen eine Hannoveraner Mannschaft spielen musste, die deutlich mutiger geworden war. Über 22:22 und 23:23 gelangen den Wolfenbüttelern aber noch die nötigen Schläge, um die volle Punktzahl einzustreichen.

„Schön, dass wir jetzt als Spitzenreiter in unseren Heimspieltag gehen“, blickte Kretschmer auf den kommenden Samstag voraus, wenn GfL Hannover II und die Grasdorf/Rethen Volleys zu Gast sind in der Schloss-Halle.

WVC: M. Müller, Zemke, Reinert, A. Müller, T. Rößler, Heinrich, Rasch, Kottowski, Ahrenbeck, Bix, F. Rößler.