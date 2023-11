Vollbrechts Knaller lässt den MTV Wolfenbüttel jubeln

Sechster Sieg in Folge für den Fußball-Landesligisten MTV Wolfenbüttel. Der 3:2 (1:0)-Erfolg beim MTV Gifhorn kam erst spät zustande. Fast hätte das Team von Trainer Deniz Dogan eine 2:0-Führung leichtfertig verspielt.

MTV Wolfenbüttel beißt sich die Zähne an Gifhorns Torhüter Tobias Krull aus

Es war eine turbulente Anfangsphase, in der allein Wolfenbüttels Torjäger Linus Queißer sein Trefferkonto deutlich hätte aufbessern können. In der 2. Minute lief der 20-Jährige erstmals allein auf Gifhorns Keeper Tobias Krull zu, doch der Routinier blieb im Eins-gegen-Eins Sieger. Sechs Minuten später steckte der Ex-Gifhorner Julio Rodrigues auf Queißer durch. Wieder stand er allein vor Krull, und erneut blieb der Keeper Sieger. 60 Sekunden später die erste gute Gelegenheit für die Hausherren: Charlie Kolmer passte in die Mitte auf Marvin Luczkiewicz, doch dessen Schlenzer aus zehn Metern verfehlte den Kasten. Das Duell Queißer gegen Krull gab es in der 10. Minute zum letzten Mal: Wieder scheiterte Wolfenbüttels Angreifer an Krull – und humpelte kurz darauf verletzt vom Platz. Ihre vierte Chance nutzten die Wolfenbütteler zur überfälligen Führung. Hannes Joppich war zunächst an Krull gescheitert, doch der Abpraller landete vor den Füßen von Rodrigues, der zum 1:0 für die Gäste einschob (14.).

Ihre zweite Torannäherung hatten die Gifhorner in der 20. Minute, doch nach Julian Wöhners 14-Meter-Flachschuss tauchte Wolfenbüttels Schlussmann Direnc Güven ab und lenkte den Ball zur Ecke. Die Struktur des Spiels veränderte sich aber nicht. Die Gäste waren das deutlich geradlinigere und gedanklich schnellere Team. Das Problem der Wolfenbütteler: Sie legten den zweiten Treffer nicht nach. Das lag nicht nur am eigenen Unvermögen, sondern vielmehr daran, dass Keeper Krull der mit Abstand beste Gifhorner war. Das Beste aus Sicht der Gastgeber: Es stand zur Pause nur 0:1.

In der zweiten Halbzeit gibt der MTV Wolfenbüttel eine 2:0-Führung aus den Händen

In Durchgang 2 knüpften die Wolfenbütteler in Sachen Chancenwucher exakt dort an, wo sie nach 45 Minuten aufgehört hatten. Abou-Raya legte quer auf Rodrigues, doch der schob den Ball am leeren Tor vorbei (51.), ehe Abou-Raya nach Joppichs Pass nur den Kopf von Gifhorns Til Steding traf (53.). In der 55. Minute schob Wolfenbüttels Andre Linek aus dem Mittelfeld an, bediente Abou Raya – und dieses Mal traf Wolfenbüttels Verlegenheits-Mittelstürmer zum 2:0. Lange freuen durften sich die Wolfenbütteler aber nicht. In Minute 58 traf Gifhorn durch Fatmir Bartolen aus dem Nichts zum 1:2. Es kam noch besser für die Gifhorner: Nachdem Ben Böder für die Gäste das mögliche 3:1 verpasste (68.), war Gifhorns Torjäger Justin Eilers nach Luczkiewicz‘ Vorlage zur Stelle – 2:2 (75.).

Unbändiger Jubel beim MTV Wolfenbüttel über das Tor zum 3:2 durch Konrad Vollbrecht (Zweiter von rechts). Foto: Sebastian Priebe / regios24

Gifhorn war kurzzeitig obenauf, nahm sich aber selbst den Schwung. Pazun Omarkhel stieg überhart gegen Konrad Vollbrecht ein und sah folgerichtig Rot (80.). Vollbrecht revanchierte sich auf seine Weise. Sein 20-Meter-Strahl (84.) zum 3:2-Sieg für die Wolfenbütteler war auch für den formidablen Krull unhaltbar. „Nur ein Punkt wäre für uns nach dem Spielverlauf eine riesige Enttäuschung gewesen“, sagte Wolfenbüttels Trainer Deniz Dogan. „Wenn wir hier acht, neun Tore geschossen hätten, wäre das auch okay gewesen.“ Ärgerlich: Queißers Oberschenkelverletzung dürfte eine längere Pause nach sich ziehen, auch Könnecker, der umgeknickt war, droht eine Verletzungspause.

MTV: Güven – Ostapowicz, Suckel, Halimi, Böder – Linek, Göwecke – Joppich (58. Könnecker/79. K. Vollbrecht), Klöppelt, Rodrigues (90. L. Vollbrecht) – Queißer (12. Abou-Raya/77. Bauer).

