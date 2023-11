MTV/BG-Frauen siegen mit geschlossener Teamleistung deutlich

Kristina Stapel (am Ball) führte die MTV/BG-Frauen als „Motor“ zum deutlichen Auswärtssieg.

Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und einer herausragenden Debütantin holten die Regionalliga-Basketballerinnen der MTV/BG Wolfenbüttel einen deutlichen Auswärtssieg. Beim Ahrensburger TSV gewann die Truppe von Coach Andreas Hundt mit 75:47 (13:13, 24:6, 11:13, 27:15).

Eine gelungene Premiere feierte dabei MTV/BG-Neuzugang Veronika Slazyk. Nach ihrem Wechsel vom Zweitliga-Team Eintracht Braunschweig zu den Wolfenbüttelerinnen und einer langen Verletzungspause ging die routinierte Flügelspielerin jetzt erstmals für ihr Team in einem Punktspiel aufs Parkett. Mit Erfolg: Slazyk wurde mit 20 Punkten Topscorerin der Partie. „Das war ein gelungener Einstand“, befand Hundt.

Ein „heimlicher Held“ führt MTV/BG Wolfenbüttel zum Sieg

Herausheben wollte der Coach aber eine andere Spielerin: „Der heimliche Held bei uns war Tini Stapel. Sie hat fast 40 Minuten durchgespielt und hat uns als Motor angeführt.“ Ohne die fehlenden Sina Geilhaar und Lena Lingnau war Stapel im Spielaufbau fast auf sich alleingestellt. Sie krönte ihre Leistung, in dem sie die letzten zwei Punkte für ihr Team erzielte.

Wolfenbüttelerinnen fegen mit 23:0-Lauf über Ahrensburg hinweg

Insgesamt sei es aber eine „tolle Teamleistung“ gewesen, so Hundt. „Wir haben toll verteidigt, gut gereboundet und organisiert angegriffen.“ Insbesondere im zweiten Viertel haben die Wolfenbüttelerinnen den Gegnerinnen mit ihrer Defensive den Zahn gezogen und ließen sieben Minuten lang keinen Gegenkorb zu. So drehte MTV/BG einen 14:19-Rückstand in eine 37:19-Führung.

Es war ein überzeugender Sieg von uns, erst recht, wenn man bedenkt, dass drei Starterinnen gefehlt haben. Andreas Hundt, Trainer der MTV/BG-Basketballerinnen

„Mit schnellen Angriffen haben wir viele Punkte gemacht“, erklärte der Trainer. Auch aus der Distanz waren die Wolfenbüttelerinnen treffsicher, insgesamt haben sie neun Dreier geworfen. „Es war ein überzeugender Sieg von uns, erst recht, wenn man bedenkt, dass drei Starterinnen gefehlt haben“, sagte Hundt. Schließlich waren neben der erkrankten Geilhaar die Doppellizenzlerinnen Lingnau und Ida Bikker im Braunschweiger Zweitliga-Team im Einsatz.

MTV/BG: Bosse 5, Conrad, Geiger 5, Huellemeier 6, Junger 12/3 Dreier, Kordis 3, Pabst 10/3, Slazyk 20/2, Sprenger 10/1, Stapel 4.

