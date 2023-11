Sperling droht erneut eine mehrmonatige Pause

Vorsfelde. Rückraum-Talent des MTV Vorsfelde wird wohl ein zweites Mal am Knie operiert. Am Samstag ist Duderstadt zu Gast.

Während das Comeback des einen Rückraumspielers näher rückt, droht der andere abermals langfristig auszufallen. Jakob Nowak steht kurz vor der Rückkehr ins Handball-Team des MTV Vorsfelde, Michel Sperling wird wahrscheinlich wochenlang fehlen. Die Sperling-Personalie überschattet die Vorbereitung auf die Oberliga-Partie mit dem TV Jahn Duderstadt, die am Samstag von 18.30 Uhr an in der Sporthalle im Eichholz steigt.

Den sechsten Sieg in Serie verpassten die Vorsfelder zwar mit dem 29:29-Remis beim SV Alfeld, doch herrschte trotz des Punktverlusts Optimismus beim Spitzenreiter. Immerhin waren die „Razorbacks“ das erste Oberliga-Team, das aus Alfeld Zählbares mitnahm. Vorsfeldes Coach Daniel Heimann betont: „In der Vergangenheit hätten wir so ein Spiel wahrscheinlich verloren. Diesmal haben wir uns belohnt.“ Die Serie ungeschlagener Partien hat mit dem Auswärtsunentschieden Bestand. „Das war ein Punkt für die Moral“, sagt Heimann.

22-jähriges Talent wird dem MTV Vorsfelde wochenlang fehlen

Von Euphorie ist jedoch keine Spur in der Eberstadt. Die Personallage drückt auf die Stimmung. Mit dem Punktgewinn in Alfeld ging die Erkenntnis einher, dass Talent Michel Sperling vermutlich erneut wochen- oder monatelang fehlen wird. Der 22-Jährige ist erst im August nach zehnmonatiger Auszeit ins Aufgebot zurückgekehrt.

Im Oktober 2022 hatte sich der Rechtshänder einen Kreuzbandriss zugezogen. Die Behandlung schien erfolgreich und abgeschlossen. Doch wurde Sperling die leichten Schmerzen im Knie nicht los. „Michel hatte bei Belastung immer wieder Probleme“, berichtet Heimann. „Wir haben seine Einsätze dosiert und gehofft, dass das Knie mitmacht.“ Doch auch nach zwei Monaten im Mannschaftstraining und ersten Oberliga-Minuten stabilisierte sich der Zustand Sperlings nicht. Nun ist der Nachwuchsspieler an dem Punkt, wo eine Entscheidung getroffen werden muss. Weiter so, in der Hoffnung, dass es irgendwann besser wird? Oder eine zweite Operation? Sperling tendiert zu einem weiteren Eingriff. „Wir warten die Aussagen der Ärzte ab, aber es sieht danach aus, als müsse Michel erneut operiert werden“, sagt Heimann: „Wir rechnen erst in ein paar Monaten wieder mit Michel.“

Ratschläge zum Umgang mit einer solchen doppelten Leidenszeit kann sich Sperling bei Teamkollege Jakob Nowak abholen. Auch Nowak hatte nach einem Knorpelschaden bereits sein Comeback gegeben und war auf dem Weg zurück ins Team, ehe er von seinem Körper ausgebremst wurde. Mit dem zweiten Comeback des Ausnahmespielers ist der MTV nun vorsichtiger. Seit Wochen trainiert Nowak mit der Mannschaft, seit Wochen steht die Rückkehr kurz bevor. Doch Oberliga-Minuten hat der 26-Jährige in dieser Saison noch keine sammeln können. „Körperlich ist Jakob bereit. Er muss jetzt noch in die Offensiv-Abläufe hineinfinden“, sagt Heimann. Nicht ausgeschlossen, dass Nowak gegen Duderstadt zu ersten Einsatzminuten kommt.

