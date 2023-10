BV Germania lässt Spitzenreiter Union erstmals stolpern

Tom Krömer (in Gelb) brachte den BVG gegen den zuvor ungeschlagenen Spitzenreiter Union Salzgitter (in Weiß) in Führung.

Die Talfahrt der SG Roklum-Winnigstedt in der Fußball-Bezirksliga 3 setzt sich in unvermindertem Tempo fort. Im Kellerduell gegen den SV Innerstetal setzte es für die SG auf eigenem Platz eine deprimierende 1:6-Niederlage. Der BV Germania Wolfenbüttel schaffte, was zuvor an 12 Spieltagen keinem anderen Team gelungen war: Die Blau-Gelben brachten Spitzenreiter Union Salzgitter die erste Saisonniederlage bei.

SG Roklum-Winnigstedt – SV Innerstetal 1:6 (0:2). Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Ohlendorf (3., 24., 62./Foulelfmeter), 0:4, 0:5 Rosowski (65., 76.), 1:5 Grabowski (80.), 1:6 Tillig (90.).

Die Roklumer waren ihren Gästen aus der Samtgemeinde Baddeckenstedt in allen Belangen hoffnungslos unterlegen. Besonders auffällig: Viele SG-Spieler wirkten nicht fit. „Wir haben gefühlt 95 Prozent der Zweikämpfe verloren“, sagte Roklums Spielertrainer Pascal Krafft. „In diesen Situationen hat man extrem gemerkt, dass bei uns einige Probleme mit der Fitness haben.“ Die Gäste hatten leichtes Spiel. „Die mussten den Ball im Grunde nur lang nach vorne treten – und dann stand einer von denen frei vor unserem Tor. Unsere Naivität in der Verteidigung hat sich durch das gesamte Spiel gezogen“, erzählte Krafft, der ein düsteres Szenario skizzierte. „Wenn sich bei einigen die Einstellung nicht ändert und jeder in der Winterpause noch einmal an sich arbeitet, dann geht es für uns runter in die Kreisliga. Das steht mal fest.“

BV Germania Wolfenbüttel – SV Union Salzgitter 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Krömer (34./Foulelfmeter), 2:0 Lacheiner (83.). Bes.: Haka (Union) verschießt Elfmeter (86.).

Mit 12 Siegen aus 12 Spielen reisten die „Eisernen“ aus Salzgitter zur Schweigerstraße, wo für sie eine beachtliche Serie endete. Das Kunststück gelang den Germanen mit „einer geschlossenen Mannschaftsleistung und einer kompakten Defensive“, wie BVG-Coach Sascha Kallmeyer erklärte. Zunächst endeten die Angriffe auf beiden Seiten am 16er. Nach einer Kombination in den Union-Strafraum hinein wurde Tom-Luca Madsack zu Fall gebracht. Den fälligen Strafstoß verwandelte Tom Krömer zum 1:0.

In der zweiten Halbzeit gab es deutlich mehr Offensivaktionen auf beiden Seiten. Doch erst dem eingewechselten A-Jugendlichen Lennard Lacheiner gelang es, die gegnerische Abwehr zu überwinden. „Er hat aus 16 Metern einfach mal draufgehalten“, freute sich Kallmeyer. Die Germanen überstanden die Schlussoffensive der Gäste, die noch einen Handelfmeter über den Querbalken schossen. „Der Sieg geht in Ordnung, auch wenn wir die letzten zehn Minuten nur noch verteidigt haben“, gestand Kallmeyer ein.

