29:29 – MTV Vorsfelde besteht auch in Alfeld

Auch eine ausgewiesene Heimmacht wie die SV Alfeld stellt für diesen MTV Vorsfelde keine Hürde dar, die nicht zu nehmen wäre. Die Handballer aus der Eberstadt setzten ihre Serie von ungeschlagenen Oberliga-Spielen fort. Bei den bis dato zu Hause punktverlustlosen Alfeldern nahmen die „Razorbacks“ ein 29:29 (13:16)-Remis mit.

Beide Siegesserien würden nicht Bestand haben können, so viel war sicher. Die SV ging mit drei Siegen aus drei Heimspielen in die Begegnung. Die Gäste hatten ihrerseits alle drei bisherigen Oberliga-Partien in fremder Halle gewonnen. Es war alles angerichtet für ein Topspiel.

Allerdings schien nur einer der Kontrahenten bereit für das Handball-Highlight. Der MTV startete zurückhaltend, war fahrig im Abschluss. „Wir haben uns die Torchancen erspielt, aber zu viele ausgelassen“, kritisierte Coach Daniel Heimann. Die ersten Spielminuten gehörten den Hausherren, die fest entschlossen waren, ihre Heimserie auszubauen. Die knappe 5:3-Führung (8. Minute) wurde zu einem deutlicheren 10:6 (17.). Vorsfelde war beeindruckt vom forschen und mutigen Auftritt der Alfelder.

Mit Beginn der zweiten Hälfte stellten die Vorsfelder auf eine offensivere 5:1-Deckung um – und konnten verkürzen. Der Spitzenreiter war angekommen im Topspiel, Vorsfelde glaubte an die Wende. Nach 49 Minuten traf der MTV zum 25:25. Nun wurde die Begegnung zur Nervenschlacht. In den Schlussminuten ging es hin und her. Den verdienten Punkt stellte letztlich MTV-Kapitän Marius Thiele 15 Sekunden vor Schluss per Siebenmeter sicher. „Das war ein zähes, körperbetontes Spiel. Den Punkt haben wir uns ehrlich und hart erarbeitet“, lautete Heimanns Fazit.

MTV Vorsfelde: Weber, Krüger – Vukovic (2), Wiegner, Steinke, Mbanefo (4), Thiele (4), Liebich, Sievert (3), Giese (10), Schilling (2), Hoffmann (4), Ludwig.

kis

