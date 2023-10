Schandelah hat Appetit auf einen Top-3-Platz

Die Witterungsverhältnisse sorgen für Fragezeichen: Finden die Spiele des MTV Salzdahlum und des MTV Schandelah-Gardessen an diesem Wochenende in der Fußball-Bezirksliga 2 statt? Die Entscheidungen darüber dürften kurzfristig fallen. Auch der Wechsel auf Kunstrasenplätze steht für beide Teams womöglich zur Diskussion.

VfL Leiferde – MTV Salzdahlum (Sa., 16 Uhr). Die Salzdahlumer treffen auf einen ihnen unbekannten Gegner. Vor drei Jahren unterlag der MTV mal im Pokal in Leiferde, in einem Winterpausen-Testspiel habe es mal ein Remis zwischen beiden Teams gegeben, erinnert sich Salzdahlums Trainer Jens Hueske. Erkenntnisse ließen sich aus diesen Partien selbstverständlich nicht mehr ziehen. Also konzentrieren sich die spielerisch zuletzt sehr wankelmütigen Salzdahlumer lieber auf sich selbst. „Wir hatten vier Spiele mit guten Leistungen und nur einem Sieg, vor einer Woche haben wir schlecht gespielt und gewonnen“, blickt Hueske zurück. „Wir werden versuchen, gegen Leiferde wieder ein gutes Spiel zu machen und zu gewinnen.“ Drei Punkte würden dem MTV in seiner kniffligen Lage am Rande der Abstiegszone und in Anbetracht des schweren Restprogramms bis zur Winterpause sehr gut tun. Erfreulich: Mit Urlauber Tobias Prill sowie Julian Scheer, der seine Rotsperre abgesessen hat, kehren zwei Stammkräfte in den Kader zurück.

Ein Spiel auf dem Salzdahlumer Kunstrasenplatz ist denkbar

Käme vielleicht ein Tausch des Heimrechts in Frage, sollten die Regenfälle der vergangenen Tage die Anlage in Leiferde unbespielbar machen? Gut möglich, aber nicht selbstverständlich, sagt MTV-Trainer Jens Hueske. Leiferde müsste bei den Salzdahlumern anfragen – und das auch möglich frühzeitig, denn der MTV müsste die gesamte Infrastruktur rund um den Kunstrasenplatz hochfahren.

MTV Schandelah-Gardessen will Tabellenplatz 3 verteidigen

MTV Schandelah-Gardessen – SV Arminia Vöhrum (So., 14.30 Uhr). Dass in Schandelah gespielt werden kann, gilt eher als unwahrscheinlich. Der MTV-Platz ist anfällig gegen größere Regenmengen. Spielen würden die formstarken Schandelaher, die als Aufsteiger den bemerkenswerten dritten Platz belegen, dennoch gerne. Vorsichtig angedacht worden sei, ob eine Verlegung innerhalb der Gemeinde auf den Kunstrasenplatz nach Cremlingen möglich sei, deutete MTV-Trainer Marco Heidemann an. Gut möglich, dass im Hintergrund Gespräche geführt werden, um diese Möglichkeit auszuloten.

