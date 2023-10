Germania Wolfenbüttel trifft auf unangefochtene Unioner

Für Leon Grabowski (in Rot) und die Roklumer gibt es im Kellerduell gegen den SV Innerstetal nur ein Ziel: Ein Sieg muss her, um den letzten Tabellenplatz zu verlassen.

Der Verfolger fordert den unangefochtenen Liga-Primus heraus. Soll heißen: Der BV Germania Wolfenbüttel, aktuell Dritter in der Fußball-Bezirksliga 3, trifft am Sonntag auf eigenem Platz auf den unangefochtenen Spitzenreiter SV Union Salzgitter (12 Siege in 12 Spielen). Eine Mammutaufgabe für die Blau-Gelben. Gleiches gilt für den FC Blau-Gelb Asse. Der hat zwar drei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz, doch das ist längst kein Ruhepolster. Punkte müssen her, um bis zur Winterpause den Kontakt zum Tabellenmittelfeld zu halten – am besten schon am Sonntag gegen den MTV Wolfenbüttel II.

Das Kreisduell steigt im Remlingen – oder doch im Meesche-Sportpark?

FC Blau-Gelb Asse – MTV Wolfenbüttel II (So., 14.30 Uhr). Obwohl es in den vergangenen Tagen regnete, ist Asse-Trainer Michael Grahe zuversichtlich, dass die Partie in Remlingen angepfiffen werden kann. „Unser Platz trocknet schnell ab“, sagt Grahe. Eine Option wäre ein Heimrechttausch mit der MTV-Reserve, die im Meesche-Sportpark einen Kunstrasenplatz zur Verfügung hat. „Sollte das zum Thema werden, würden wir rechtzeitig den Kontakt zu den Wolfenbüttelern aufnehmen“, so Grahe. Wolfenbüttels Coach Christian Kaselowsky sagt dazu: „Wenn es notwendig wird, findet man bestimmt eine Lösung.“ Eines verdeutlichen beide Trainer: Sie würden ihre Mannschaften gerne spielen lassen, um keine Nachholspiele anzuhäufen.

Es gibt derzeit sicherlich angenehmere Gegner als Blau-Gelb Asse. Christian Kaselowsky, Coach des MTV Wolfenbüttel II, vor dem Kreisduell gegen den zuletzt verbesserten Aufsteiger

Der Ausgang der Partie – egal, wo sie angepfiffen wird – scheint offen. Die Asse-Kicker sind nach missglücktem Saisoneinstieg inzwischen wettbewerbsfähig. „Wir sind angekommen in der Liga“, sagt Grahe. „Jeder Spieler hat inzwischen verstanden, dass es für uns nur um den Klassenerhalt geht und dass jeder Punkt für uns wichtig ist.“ MTV-Coach Kaselowsky spricht mit Respekt über den FC Blau-Gelb Asse: „Die Mannschaft hat sicherlich Anlauf gebraucht in dieser Saison, aber nun ist sie voll da. Es gibt derzeit sicherlich angenehmere Gegner als Blau-Gelb Asse.“

Die SG Roklum-Winnigstedt hofft auf eine gute Tagesform

SG Roklum-Winnigstedt – SV Innerstetal (So., 14.30 Uhr). Mehr Kellerduell geht nicht! Der Tabellenletzte empfängt den Vorletzten. Nach der jüngsten 0:7-Abfuhr bei der TSG Bad Harzburg, bei der die Roklumer weder Tempo noch Dynamik des Liga-Zweiten gewachsen waren, grüßen sie vom Ende des Klassements. Personell ist die Lage bei den Hausherren weiter angespannt, so dass sich SG-Spielertrainer Pascal Krafft mit Prognosen bedeckt hält. Er weiß nur zu gut, dass ein erfolgreicher Auftritt seiner Mannschaft von der guten Tagesform abhängt. „Wollen wir mal hoffen, dass wir die gegen Innerstetal haben.“ Die Gäste aus der Samtgemeinde Baddeckenstedt rangieren etwas unerwartet so weit unten. In vielen verlorenen Spielen waren sie nicht immer das schlechtere Team, besaßen vor dem Tor aber nicht die notwendige Kaltschnäuzigkeit.

Germania Wolfenbüttel fordert den Liga-Primus heraus

BV Germania Wolfenbüttel – SV Union Salzgitter (So., 15.30 Uhr). Ist der BV Germania das erste Team, das Union Salzgitter den ersten Fleck auf der bislang weißen Weste verpasst? Die Gäste aus dem Süden Salzgitters legten bislang eine makellose Saison hin: 12 Siege aus 12 Spielen – besser geht es nicht. Genau daraus dürfte der BV Germania, der als aktuell Dritter bereits 12 Punkte hinter Union liegt, seine Motivation ziehen. Jedes Team will das erste sein, das den Salzgitteranern auf ihrem vorgezeichneten Weg in die Landesliga Stolpersteine in den Weg legt.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de