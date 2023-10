HG Elm geht mit Mini-Aufgebot auf Reisen

Wenn sich Handball-Landesligist HG Elm am Samstag auf den Weg nach Dransfeld macht, um von 17.15 Uhr an gegen die HSG Plesse-Hardenberg II anzutreten, dann wird der HG-Tross ein kleiner sein. Bestenfalls neun Spieler machen die Tour in Richtung Südniedersachsen mit.

Wir hatten zwar bei Plesse angefragt, ob wir das Spiel verlegen können, aber das wollten die Plesser partout nicht. HG-Teamsprecher Jan-Hendrik Vahldiek, dessen Mannschaft mit Personalproblemen zu kämpfen hat

„Das lange Wochenende sorgt dafür, dass wir nur so wenige Spieler dabei haben werden“, sagt HG-Teamsprecher Jan-Hendrik Vahldiek. „Es sind einige Jungs im Kurzurlaub.“ Urlauber Vahldiek muss ebenso passen, so dass der Mannschaft ihr bester Torschütze fehlt. „Wir hatten zwar bei Plesse angefragt, ob wir das Spiel verlegen können, aber das wollten die Plesser partout nicht“, sagt Vahldiek. „Die wollen natürlich lieber antreten gegen einen personell angeschlagenen Gegner“, mutmaßt der HG-Spieler.

HG Elm muss noch eine Weile auf Christian Matei verzichten

Länger als nur an diesem verlängerten Wochenende wird der HG ihr rumänischer Neuzugang Christian Matei fehlen, der sich bei seinem zweiten Einsatz für die HG vor sechs Tagen beim MTV Geismar am Sprunggelenk verletzte und noch während des Spiels ins Krankenhaus gefahren wurde. „Er war am Dienstag mit Gehhilfen beim Training“, erzählt Vahldiek. Der Fuß sei noch geschwollen und verfärbt. In der kommenden Woche soll eine MRT-Untersuchung Aufschluss über die Schwere der Verletzung Mateis geben.

