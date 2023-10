SG Wolfenbüttel startet mit zwei Siegen in Zweitliga-Saison

Auftakt nach Maß: Die Luftpistolenschützen der SG Wolfenbüttel starten mit zwei 3:2-Siegen in die neue Saison in der 2. Bundesliga Nord. Beim Wettkampftag in Grohnde zeigte vor allem der Olympionike von 2008, Hans-Jörg Meyer, auf beeindruckende Weise, was noch in ihm steckt.

Hans-Jörg Meyer gewinnt mit Weltklasse-Ergebnis

Gleich im ersten Wettkampf gegen den Gastgeber SGi Grohnde lieferte Meyer eine Weltklasse-Leistung ab. „Der erste Wettkampf gestaltet sich immer ein wenig schwierig, alle Kontrahenten sind ein wenig nervöser als in der restlichen Saison“, sagte Mannschaftskapitän Tim Meyer. Davon ausgenommen sei natürlich Hans-Jörg Meyer, der 392 von 400 Ringen erzielte und damit das Duell an Position 1 gegen Lennart Rossmann (363) für sich entschied.

Neuzugang Carsten Schwuchow überzeugt bei seiner Premiere für die SG Wolfenbüttel

Neu im Starterfeld der Wolfenbütteler ist Carsten Schwuchow aus Hordorf, der nach längerer Schießpause nun wieder eingestiegen ist und sich seinen Start über besondere Trainingsleistungen erkämpft habe. „Er ist eine wesentliche Verstärkung in den vorderen Rängen der Mannschaft“, erklärte SG-Trainer Gerald Mildner. Auch Schwuchow holte an Position 5 seinen Punkt und gewann 364:362 gegen Dennis Hinse.

An Position 2 verlor Tim Meyer (357) gegen Aline Hahlbrock (359), an Postion 3 Sven Przyklenk (362) gegen Jörn Nachtigall (376), doch an 4 holte Dirk Fließ den Punkt (355:346 gegen Thorsten Scholz).

In der zweiten Runde gegen den SV Haendorf ging das Duell an der Spitzenposition erneut an Hans-Jörg Meyer (379:369 gegen Christoph Varnhorn). Weitere Siege für Wolfenbüttel holten Martin Böhlke (357:352 gegen Michael Helm) und erneut Neuzugang Schwuchow (367:360 gegen Marc Bonne). Meyer (357:366 gegen Timon Cordes) und Przyklenkk (363:366 gegen Jens Frieling) konnten ihre Duelle nicht für sich entscheiden.

Somit stehen die Wolfenbütteler nach dem ersten Spieltag auf einem geteilten ersten Platz – und sind in Sachen Saisonziel voll auf Kurs. Wie im Vorjahr soll es für die SG zum Aufstiegsschießen zur 1. Bundesliga gehen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de