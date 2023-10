Couragierter SSV Vorsfelde punktet erneut

In dieser Szene verfehlte Vorfeldes Fabio Cinquino (vorne, in Grün) das vorzeitige 2:0 gegen den BSV Rehden (in Orange) nur hauchdünn.

Für diesen Punkt haben sich die Fußballer des Oberligisten SSV Vorsfelde ganz schön ins Zeug gelegt. Gegen den formstarken BSV Rehden zeigte der SSV einen couragierten Auftritt und belohnte sich am Ende mit einem 1:1 (1:0).

Im Vergleich zu den Auftritten in den letzten Wochen veränderte SSV-Trainer Alexander Strehmel sein System von zwei Stürmern auf eine Spitze. Ein Grund für diese Änderung: Torjäger Dustin Reich befindet sich derzeit im Urlaub. Somit war Michel Haberecht im Angriffszentrum auf sich allein gestellt. Die Hausherren standen etwas tiefer, ließen die Rehdener kommen und versuchten, die Räume im Zentrum dicht zu machen. Das gelang in den ersten 25 Spielminuten gut. Auf beiden Seiten gab es keine Möglichkeiten zu verzeichnen. Die Gäste taten sich mit dem kompakt auftretenden Gastgeber schwer, sie konnten kein Tempo aufnehmen.

Melvin Kick sorgt für die Führung

Zum ersten Mal richtig gefährlich im Strafraum des BSV wurde es in Minute 22 – und schon zappelte der Ball im Tor: Nach Kopfablage von Haberecht scheiterte Melvin Kick zunächst per Kopf an BSV-Torhüter Nikola Vujanac, doch im Nachsetzen traf Vorsfeldes Innenverteidiger zur Führung. Im direkten Gegenzug verhinderte SSV-Keeper Justin Kick den Ausgleich, als er einen Schlenzer von Bocar Djumo entschärfte. Auch in der Folge hatte der Tabellenzweite das Chancenplus auf seiner Seite, doch am gut aufgelegten Kick war kein Vorbeikommen. Zusätzlich hatte immer ein Kicker der Gastgeber ein Bein oder ein Fuß dazwischen.

Cinquino trifft den Pfosten, Rehden gleicht aus

Mit Wut im Bauch kamen die Rehdener aus der Kabine und wollten schnell den Ausgleichstreffer erzielen. Nachdem Riad Stublla an Kick gescheitert war (60.), verpasste auf der anderen Seite Fabio Cinquino mit einem Pfostenschuss das 2:0 nur knapp (62.). Nach einer Unstimmigkeit in der Hintermannschaft der Eberstädter musste Ebrima Jobe das Leder nur noch einschieben – 1:1 (69.). Weil der SSV die Partie mit viel Leidenschaft zu Ende spielte, blieb’s beim Remis gegen das Topteam.

„Der BSV verfügt über eine ganze Reihe von ehemaligen Regionalliga-Spielern. Wir standen in der Defensive sehr kompakt, haben kaum Chancen zugelassen. Ich unterschriebe diesen Punkt zu 100 Prozent, ich bin sehr zufrieden“, sagte Alexander Strehmel.

SSV: J. Kick – Topsakal, Breit, M. Kick, Istock – Broistedt, Oral – Cinqunio (81. Mokry), Bammel (73. Palanis), Gangloff (64. Schmidt) – Haberecht (73. Pörschmann).

Tore: 1:0 M. Kick (22.), 1:1 Jobe (69.). Gelb-Rot: Broistedt (40.), Stublla (83.).

