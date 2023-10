MTV Salzdahlum siegt „sehr, sehr glücklich“ mit 3:2

Mit einem unter dem Strich glücklichen 3:2-Heimerfolg gegen Arminia Vöhrum kehrte der MTV Salzdahlum in der Fußball-Bezirksliga 2 in die Erfolgsspur zurück. Sehr souverän war das, was der MTV Schandelah-Gardessen bei seinem 4:1-Sieg in Volkmarode bot.

MTV Salzdahlum – Arminia Vöhrum 3:2 (1:1). Ein später Elfmetertreffer von Nick Schumacher bescherte dem MTV den so wichtigen Heimsieg. Der 3:2-Erfolg wackelte in der dritten Minute der Nachspielzeit aber noch einmal bedenklich, als die Gäste den Querbalken des Salzdahlumer Gehäuses trafen. Als „sehr, sehr glücklich“ bezeichnete MTV-Trainer Jens Hueske die drei Punkte für sein Team. „Wir waren lange mehr mit uns selbst als mit den Vorgaben des Trainers beschäftigt.“ Seine Mannschaft erspielte sich auf dem Kunstrasenplatz zwar viele Chancen, doch die Tore machten die Gäste – und zwar jeweils in Salzdahlumer Drangphasen hinein durch Martin Ritter zum 0:1 und kurz nach der Pause durch Mirko Warmbold zum 1:2.

Dazwischen lagen die Ausgleichtreffer von Thore Oehlmann, der Linus Henneckes Flanke Mitte der ersten Halbzeit zum 1:1 einnickte, sowie das 2:2 von Lennart Kappei, der kurz nach seiner Einwechslung seine Torpremiere im MTV-Trikot feierte. Schumachers Elfertor machte die Sache für die Salzdahlumer schließlich rund.

Rot-Weiß Volkmarode – MTV Schandelah-Gardessen 1:4 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 P. Stucki (17., 45.), 1:2 Thurau (52.), 1:3 T. Stucki (63.), 1:4 P. Stucki (72.).

„Das war neben dem Acosta-Spiel unsere beste Saisonleistung, eine runde Geschichte“, freute sich MTV-Trainer Marco Heidemann nach dem Auswärtserfolg, zu dem Torjäger Philipp Stucki drei Treffer beisteuerte. Stuckis Bruder Tim komplettierte den familiären Torreigen zum zwischenzeitlichen 3:1.

Spielerisch wie kämpferisch attestierte Heidemann seiner Elf einen reifen Auftritt. „Wir haben früh gepresst, hatten schon in der ersten Halbzeit beste Torchancen und hätten zur Pause locker 4:1 führen können.“ Ein Pfostenschuss sei in Durchgang 1 das einzige Achtungssignal der Hausherren gewesen, berichtete Heidemann, dessen Mannschaft kurz nach dem Seitentausch das 1:2-Anschlusstor kassierte.

„Anschließend mussten wir ein bisschen Druck der Volkmaroder auffangen, haben es aber gut hinbekommen.“ Die Stucki-Brüder schnürten schließlich mit den Treffern 3 und 4 den Sack zu.

