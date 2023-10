Wolfenbüttels Youngster treffen auf zehn Profis

Es ist eine Partie der kompletten Gegensätze: Auf der einen Seite mit dem TSV Bargteheide Bees ein „Profi-Team“, aktueller Spitzenreiter der 1. Basketball-Regionalliga und Top-Aufstiegskandidat, auf der anderen Seite Liga-Neuling MTV/BG Wolfenbüttel, ein Team der Youngster, für das es in dieser Saison um nichts anderes geht als um den Klassenerhalt. Am Samstag (18 Uhr) treffen diese beiden so ungleichen Teams in der Stadt im Kreis Stormarn in Schleswig-Holstein, die zur Metropolregion Hamburg gehört, aufeinander.

Das ist ein Team, das über das zehnfache Budget im Vergleich zu uns verfügt. MTV/BG-Trainer Christian Raus über die TSV Bargteheide Bees

„Ein gutes Trainerteam, eine eingespielte Mannschaft, ein starker Ami, zehn Profis im Kader.“ Christian Raus, Trainer der MTV/BG, weiß gar nicht so recht, wo er anfangen und aufhören soll, wenn er über die Vorzüge der Bargteheide Bees spricht. „Das ist ein Team, das über das zehnfache Budget im Vergleich zu uns verfügt“, sagt Raus. „Die wollen aufsteigen.“ Um diesem Saisonziel Nachdruck zu verleihen, hätten die „Bienen“ im Sommer auch personell gehörig nachgelegt. „Hamburg hat halt ein riesiges Einzugsgebiet, da kann man als ambitionierter Verein schon aus ein paar vernünftigen Spielern auswählen“, sagt Raus.

MTV/BG fühlt sich in der Außenseiterrolle wohl

Mit drei deutlichen Siegen aus den ersten drei Partien in dieser Saison haben die Bargteheider ihre Ambitionen nachhaltig untermauert. „Im Grunde sind das für uns die besten Spiele“, betont der MTV/BG-Coach. „Du weißt vorher, dass die Kräfteverhältnisse ungleich verteilt sind. Entsprechend gehst du als Spieler befreit von Druck an die Sache heran.“ Dass seiner mit drei Niederlagen in die Saison gestarteten Mannschaft nordöstlich von Hamburg ein Überraschungscoup gelingt, sei eher unwahrscheinlich. „Für uns geht es darum, den nächsten Schritt in der Entwicklung zu machen“, betont Raus. Siege stehen weder gegen Bargteheide noch am darauffolgenden Samstag gegen den VfL Stade auf dem Saison-Fahrplan der Wolfenbütteler. „Erst danach kommen mit der SG Braunschweig oder Königs Wusterhausen Gegner auf uns zu, die eher unserer Kragenweite entsprechen.“

Die Reise nach Schleswig-Holstein nicht mit antreten wird David Röll. „Er hatte sich im Training am Fuß verletzt. Es ist nichts gerissen oder gebrochen, aber gestaucht“, weiß Raus. Rölls Einsatz mache laut MTV/BG-Trainer so lange keinen Sinn, wie Einblutung und Schwellung den Fuß in seiner Funktion einschränken. Alle anderen Spieler seien gesund und fit.

MTV/BG sucht Spieler, der konstant 20 bis 25 Punkte abliefert

Ob die Wolfenbütteler Verantwortlichen auf den missglückten Saisonstart mit einer personellen Veränderung in ihrem Kader reagieren werden, sei derzeit offen – allerdings auch nicht ausgeschlossen. „Wir überlegen, ob wir jemanden nachverpflichten“, verrät Raus. „In zwei, drei, vielleicht vier Wochen wissen wir Konkretes. Wir müssen schauen, was der Markt hergibt.“ Das Profil für einen möglichen „Neuen“ sei klar umrissen. „Es sollte ein Spieler sein, der von Außen die Dreier trifft und der konstant 20 bis 25 Punkte pro Spiel abliefert.“ Und, so Raus: „Er muss ins Budget passen. Sonst können wir nichts machen.“

