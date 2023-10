Drei Medaillen für Schladens Nachwuchsturnerinnen

Schladen Freya Heckeroth zaubert in der Landes-Qualifikation am Schwebebalken eine fast fehlerfreie Übung hin und holt sich Bronze.

In der Grundstufe 3 (7-8 Jahre) landete Mia Sophie Schäfer (hier am Balken) in Vinnhorst auf dem Bronzerang. Sie hatte vor allem am Boden und Reck überzeugt.

Es läuft wieder mit dem Nachwuchs im Gerätturnen des MTV Jahn Schladen. Nachdem vier der sieben Turnerinnen in der Bezirksqualifikation die Konkurrenz in die Schranken verwiesen hatten, kamen beim Land ein Vizetitel und zwei Bronzemedaillen raus. Alle anderen lagen weit vorne in den großen Startfeldern der Grundstufen 2 bis 4. Über 90 Turnerinnen aus ganz Niedersachsen waren in den drei Wettkampfklassen in Hannover-Vinnhorst angetreten, alle hatten sich sich zwei Wochen zuvor im Bezirk qualifizieren müssen.

Für die Jüngsten in der Grundstufe 2 (6-7 Jahre) war es ein erstes Hineinschnuppern in die Wettkampfluft auf Landesebene. Die sechsjährige Marie Sniezek erturnte im Bezirk den dritten Rang, im Land lief es am Boden und Schwebebalken nicht ganz so rund. Dennoch landete sie als Neunte noch im vorderen Drittel. Mia Heyer erreichte den 11. Rang.

In der Grundstufe 3 (7-8 Jahre) ging es nicht nur um Titel und Medaillen, sondern auch um die Zulassung zum Landeskadertest. Auch hier konnten sich die Schützlinge von Annett Balzer behaupten. Mila Gang wurde mit starken Leistungen am Sprung und Reck Vizemeisterin. Bronze ging an Mia Sophie Schäfer, die vor allem am Boden und Reck weit vorne lag. Charlott Roquette musste am Schwebebalken Punkte liegen lassen, belegte aber immerhin Platz 13. Alle drei haben sich damit die Zulassung zum Kadertest verdient.

Freya Heckeroth ist am Schwebebalken fast ohne Fehler und holt sich Bronze

Auch eine Leistungsklasse höher, bei den 8- bis 9-Jährigen, gab es Edelmetall für den MTV: Freya Heckeroth zauberte am Schwebebalken eine fast fehlerfreie Übung hin und holte damit die höchste Wertung dieser Wettkampfklasse. Insgesamt gelang ihr über alle Geräte eine konstant gute Leistung, sie sicherte sich damit die Bronzemedaille. Eine gute Grundlage, um nun den Sprung in den Landeskader zu schaffen. Das hatte Leni Heinrichs im vergangenen Jahr bereits geschafft. Doch das ist kein Garant für einen Verbleib. Leni Heinrichs, im Bezirk hinter Freya Heckeroth Zweite, holte im Landesentscheid den 6. Platz und damit auch die für den Kadertest nötigen Punkte.

„Natürlich hätte es ohne den Fehler am Boden für Mila auch Gold sein können. Aber insgesamt sind wir schon mit den gezeigten Leistungen zufrieden“, hieß es seitens des MTV-Trainerteams um Annett Balzer.

Die fünf Mädchen der Grundstufen 3 und 4 haben Ende November die Chance, die letzte Hürde für den Landeskader zu nehmen. Dann geht es um Technik, Kraft und Beweglichkeit – die Grundlagen einer Spitzensport-Karriere.

kh

