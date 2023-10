MTV nimmt die nächste Sprosse auf der Erfolgsleiter ins Visier

Wolfenbüttel Der Wolfenbütteler Fußball-Landesligist peilt am Sonntag im Verfolgerduell bei Eintracht Northeim den dritten Sieg in Folge an.

Wolfenbüttels Konrad Vollbrecht (in Blau) machte zuletzt nach seinen Einwechslungen mit guten Leistungen nachhaltig auf sich aufmerksam. Auch in Northeim darf sich das MTV-Eigengewächs Chancen auf Einsatzminuten ausrechnen.

Zwei Heimsiege ohne Gegentreffer – 2:0 gegen den TSC Vahdet Braunschweig, 6:0 gegen den VfL Wahrenholz – haben den MTV Wolfenbüttel in der Tabelle der Fußball-Landesliga wieder ein Stück weit nach oben klettern lassen. Am Sonntag (14 Uhr) nehmen die Wolfenbütteler die nächste Sprosse auf der Erfolgsleiter ins Visier. Im Verfolgerduell tritt der Tabellenfünfte beim Liga-Dritten FC Eintracht Northeim an.

Die Northeimer stehen auch deshalb so weit oben, weil sie es sehr gut verstehen, auf Fehler des Gegners zu warten und dann erfolgreich zu kontern. Deniz Dogan, Trainer des MTV Wolfenbüttel, nennt eine Stärke des Sonntag-Gastgebers seiner Mannschaft

Als „brutal schwer“ ordnet Wolfenbüttels Trainer Deniz Dogan die Aufgabe für seine Jungs beim früheren Oberliga-Wegbegleiter in Northeim ein. Die Gastgeber erwarte er als ein Team, das nicht unbedingt darauf aus sein werde, überwiegend in Ballbesitz zu sein. „Die Northeimer stehen auch deshalb so weit oben, weil sie es sehr gut verstehen, auf Fehler des Gegners zu warten und dann erfolgreich zu kontern“, weiß Dogan. Für seine Mannschaft sei es deshalb wichtig, nicht die Geduld zu verlieren. „Wenn wir ganz vorne mal den Ball verlieren, ist es nicht ganz so schlimm. Wir dürfen uns aber keine unnötigen Ballverluste im zweiten und dritten Drittel des Spielfeldes leisten“, betont Dogan. „Wenn das passiert, brauchen wir eine gute Restverteidigung.“

Grundsätzlich gehe es aber darum, aus Northeim mit Zählbarem zurückzukehren. „Wir haben einfach schon zu viele Punkte leichtfertig liegen lassen“, sagt der MTV-Trainer. „Die müssen wir allmählich wieder reinholen, denn wir wollen in der Tabelle in Regionen vorstoßen, die für uns interessanter sind.“

Ein Trio droht beim MTV Wolfenbüttel auszufallen

Mit welcher Startelf Dogan beginnen lässt, bleibt bis zum Spieltag offen. Das hängt auch damit zusammen, dass Startelf-Kandidaten wie Jonas Klöppelt (Leiste) sowie Steffen Suckel (Adduktoren) und Ludwig Vollbrecht (muskuläre Probleme) ihr Pensum in dieser Woche herunterschrauben mussten. Die Einsätze des Trios seien fraglich, verrät Dogan. „Wir müssen bei allen von Tag zu Tag schauen.“

Als sicher gilt dagegen, dass wie am vergangenen Sonntag auch künftig all jene Spieler, die im Landesliga-Kader derzeit in Sachen Einsatzzeiten hinten anstehen, im Bezirksliga-Team des MTV Spielpraxis sammeln werden. „Diese Möglichkeit werden wir verstärkt nutzen“, kündigt Dogan an. Im Spiel der „Zweiten“ am vergangenen Sonntag beim VfL Oker tummelte sich mit Piotr Ostapowicz, Aleksandar Jovanovic, Armagan Kücük, Noah Schöngart, Janosch Bauer und Ben Böder ein Spieler-Sextett im Spieltag-Kader, das sonst zum engeren oder erweiterten Landesliga-Aufgebot des MTV gehört.

