Eine Partie auf des Messers Schneide: KV unterliegt Primus

Für die Classic-Kegler des KV Wolfsburg stand in der 2. Bundesliga-Ost eine schwierige Aufgabe an – es ging zum aktuellen Tabellenführer KSV 1991 Freital. Zwar hielten die Wolfsburger gut mit und waren nah an einem Punktgewinn dran, doch am Ende mussten sie sich mit 3:5 (3418:3515 Holz) geschlagen geben. Daran änderte auch der Bestwert von Teamchef Andreas Hüttl nichts, der 620 Holz erzielt hatte.

Erster Durchgang ist ausgeglichen

Schon im ersten Durchgang musste der KV den ersten Rückschlag einstecken. Bernd Schönbeger (530 Holz) musste sich Lucas Dietze, der mit 621 den Tagesbestwert erreichte, mit 1:3 geschlagen geben. In der zweiten Partie glänzte Steffen Heydrich (559) mit einer 179er-Startbahn und nahm seinem Gegenüber Sven Keil (555) einige Holz ab. Heydrich sicherte seinem Team zwar einen wichtigen Zähler, dabei hatte er es aber verpasst, ein höheres Endergebnis zu werfen. Somit endete der erste Spielabschnitt mit 1:1.

Carsten Strobach (600) gegen Jörg Gotthardt (589) sowie Hüttl (620) gegen Lars Ebermann (583) lauteten die Paarungen in Durchgang 2. Strobach ging verdient mit 2:1 in Führung, ehe er in der Folge etwas den Faden verlor. Dennoch setzte er sich gegen den Kapitän der Gastgeber durch. Einen echten Sahnetag erwischte Wolfsburgs Mannschaftsführer Andreas Hüttl. Mit 620 Holz warf er das beste KV-Ergebnis und sorgte so für eine 3:1-Führung seiner Mannen.

Thorsten Schneider feiert sein Debüt

Abschließend mussten sich die Wolfsburger Timo Maack (550) und Tim Gambig (519) mit den derzeit formstärksten Akteuren der Freitaler – Michael Kubitz (578) und Miroslav Jelinek (588) – messen. Für Maack war es ein ziemlich gebrauchter Tag, nach schwacher Leitung wurde er nach 60 Wurf gegen Thorsten Schneider ausgewechselt. Scheider, für den es das erste Bundesligaspiel auf Classic überhaupt war, konnte den Punktverlust gegen den tschechischen Nationalspieler der Gastgeber letztlich aber nicht verhindern.

Im letzten Spiel des Tages zwischen Maack und Kubitz führte der KV-Akteur nach drei Sätzen mit 2:1. Diese Führung konnte der Wolfsburger jedoch nicht mehr ins Ziel bringen, der Freitaler Kegler drehte für die Hausherren noch einmal auf, entschied das Duell für sich und ließ die KV-Mannschaft mit hängenden Köpfen sowie einer 3:5-Niederlage zurück.

Samstag geht’s gegen den ESV Lok Elsterwerda

Die Chance auf die nächsten Punkte haben die Wolfsburger bereits am Samstag. Das Schlusslicht hofft ab 13 Uhr im Duell mit dem ESV Lok Elsterwerda auf ein Erfolgserlebnis.



