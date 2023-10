Jesper Thiele glänzt in mehreren Klassen

Jesper Thiele vom ESV Wolfenbüttel erreichte bei den Regionsmeisterschaften nicht nur in den Einzeln der Altersklassen 13 und 15 die Finals, sondern auch noch in den Doppeln.

Erfolgreich kehrten die Spieler des ESV Wolfenbüttel von den Tischtennis-Regionsmeisterschaften der Jugend aus Broitzem zurück. Bestnoten verdiente sich vor allem Jesper Thiele. Der Elfjährige erreichte in den Einzeln und Doppeln der Altersklassen (AK) 13 und 15 die Finals.

Jesper Thiele vom ESV Wolfenbüttel ist gleich in zwei Altersklassen unterwegs

In der AK 13 beherrschte der Blondschopf die Einzelkonkurrenz und triumphierte mit seinem Vereinskameraden Marlon Skalski im Doppel. Knapp schrammte Thiele in der AK 15 an einer Sensation vorbei, als er dem 300 QTTR-Punkte höher bewerteten Aaron Lemke (GW Braunschweig) in den Verlängerungen unterlag.

Auf dem Weg ins 13er-Finale forderte ihn in der Vorschlussrunde Marlon Skalski bis in die Endphase des Endscheidungssatzes. Das Endspiel wurde für Jesper Thiele wieder zu einer sicheren Beute. Im 13er-Doppel marschierte das ESV-Duo ohne Probleme zu Gold.

Nino Kapitza wird für Jesper Thiele zur einzigen Herausforderung

Auch in der AK 15 gab es für den Youngster kaum Stolpersteine. Auf dem Weg ins Finale wurde Jesper Thiele nur im Viertelfinale von einer weiteren ESV-Nachwuchshoffnung gefordert. Nino Kapitza beugte sich erst nach vier Durchgängen. Im Doppel unterlag das ESV-Duo im Entscheidungssatz des Finales der Kombination Laurentz Laatsch (TSV Lehndorf)/Jonathan Stecken (TSV Rüningen) 9:11. Bronze gab es für das ESV-Duo Lukas John und Philipp Sonnenberg im Doppel der AK 19.

