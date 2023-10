A-Junioren des MTV kommen ohne Spiel zu Punkten

Die C-Junioren des MTV Wolfenbüttel (in Rot) zeigten sich beim 0:3 gegen den 1. SC Göttingen 05 (in Gelb) in Geberlaune. Sie trugen mit zwei Eigentoren zu ihrer Heimniederlage bei.

Ohne Spiel zu drei Punkten kamen in der Landesliga die A-Junioren-Fußballer des MTV Wolfenbüttel. Gegner JSG Goslar trat aus Personalmangel nicht im Meesche-Sportpark an. Während die Landesliga-C-Junioren des BV Germania beim VfB Fallersleben 4:2 gewannen, mussten allen anderen Jugendteams des MTV teils empfindlich deutliche Niederlagen einstecken.

A-Junioren, Landesliga

MTV Wolfenbüttel – JSG Goslar 5:0 (Wertung, Gast nicht angetreten).

Zwei Tage vor dem Spiel habe er die Anfrage aus Goslar erhalten, ob das Spiel verlegt werden könne, berichtete Wolfenbüttels Trainer Anthony Pfitzner. „Die Goslarer sagten, dass sie wegen der Herbstferien zu viele Ausfälle hätten.“ Als Ausweichtermin hätten die JSG-Verantwortlichen die zweite Ferienwoche vorgeschlagen. „Dann sind allerdings bei uns zu viele Spieler nicht da“, sagte Pfitzner. „Hätte sich Goslar früher gemeldet, hätten wir uns vielleicht noch verständigen könne.“ Die Partie wurde inzwischen mit 5:0 Toren und 3 Punkten für den MTV gewertet, der seine Spitzenposition ohne Verlustpunkt verteidigt.

B-Junioren, Landesliga

Eintracht Braunschweig II – MTV Wolfenbüttel 6:1 (3:1). Tore: 1:0 (12.), 2:0 (23.), 3:0 (27.), 3:1 Ekielski (32.), 4:1 (51.), 5:1 (63.), 6:1 (90.).

Der MTV musste sich auf dem Gelände des Nachwuchsleistungszentrum der Eintracht deutlich geschlagen geben. Die Gastgeber setzten sich durch den Erfolg an die Tabellenspitze, der MTV ist nach der dritten Saisonniederlage Sechster. Für die kosmetische Korrektur der Niederlage sorgte aus Wolfenbütteler Sicht Günther Ekielski, der nach 32 Minuten zum zwischenzeitlichen 1:3 getroffen hatte.

B-Junioren, Bezirksliga

MTV Wolfenbüttel – SV Lengede 0:9 (0:1). Tore: 0:1 (35.), 0:2 (48.), 0:3 (50.), 0:4 (54.), 0:5 (61.), 0:6 (65.), 0:7 (71.), 0:8 (77.), 0:9 (78.).

Auf die klare Abfuhr deutete für den MTV lange Zeit nichts hin. Auf dem Kunstrasenplatz im Meesche-Sportpark hielten die Gastgeber das Geschehen bis zur 35. Minute komplett offen. Erst nach dem Seitenwechsel brachen in der Defensive alle Dämme. Der MTV-Nachwuchs bleibt mit einem Sieg aus sieben Spielen Tabellenvorletzter.

C-Junioren, Landesliga

MTV Wolfenbüttel – 1. SC Göttingen 05 0:3 (0:2). Tore: 0:1 Kunze (2.), 0:2, 0:3 Freitag (21./Eigentor, 70./Eigentor).

„Wir haben den Start komplett verpennt“, sagte MTV-Trainer Paul Schöngart. „Bei der ersten Ecke haben alle geschlafen – und schon stand es 1:0 für Göttingen.“ Die Gäste hätten in den ersten zehn Minuten nachlegen können, ließen aber zwei Chancen ungenutzt. „Anschließend haben wir uns besser auf Göttingen eingestellt“, sagte Schöngart, „weil wir uns besser dagegen gestellt haben“. Dennoch trafen die Südniedersachsen zum 2:0..

„In der zweiten Halbzeit kamen wir gut aus der Kabine, hatten auch zwei Chancen, die wir leider nicht genutzt haben“, so Schöngart weiter. Anschließend sei die Partie vor sich hingeplätschert, ehe die Gäste in der Schlussminute das 3:0 erzielten. MTV-Innenverteidiger Lennart Freitag lenkte einen Göttinger Freistoß unglücklich ins eine Tor. „Insgesamt haben wir verdient verloren“, konstatierte Schöngart. „Aber alle drei Gegentore waren vermeidbar.“ Laut offiziellem Spielbericht werde Freitag zwar als Doppel-Eigentorschütze genannt, doch dem sei nicht so, betonte der MTV-Coach. „Beim 2:0 war noch ein Göttinger Spieler zuletzt am Ball.“

VfB Fallersleben – BV Germania Wolfenbüttel 2:4 (1:2). 0:1, 0:2 Gärtner (1., 6.), 1:2 Makina (16.), 2:2 Michaelski (40.), 2:3, 2:4 Gärtner (69., 70.)

Nikita Gärtner war Germanias Spieler der Partie, ihm gelangen alle vier Treffer. Die letzten beiden per Doppelschlag in den beiden Schlussminuten.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de