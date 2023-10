„Das war peinlich“: Fallersleben geht mit 18:38 unter

Fallersleben. Der Handball-Oberligist kommt in Lehrte in einem vermeintlichen Duell auf Augenhöhe unter die Räder.

Es besteht Redebedarf beim VfB Fallersleben. Nach fünf Spieltagen sehen die Verantwortlichen der VfB-Handballer die Saisonziele bereits in Gefahr. Beim SV Lehrte wurden die „Lions“ demontiert. Lehrte, einer der Hauptkonkurrenten um Oberliga-Platz 5 und 6, schickte die Fallersleber mit einer 38:18 (19:8)-Packung nach Hause.

Frühes Timeout von Knobbe brachte nichts ein

Die erste Auszeit nahm Mike Knobbe nach 212 Sekunden. 0:4 lag sein VfB zu dem Zeitpunkt zurück. Der Fallersleber Trainer wollte seine Mannschaft neuordnen, beruhigen. Doch Wirkung erzielte Knobbe mit dem Timeout nicht. Bis auf 6:0 (9. Minute) zog Lehrte davon. Nach 23 Minuten war der Rückstand der Gäste zweistellig (4:14). „Wir haben einfach nicht stattgefunden. Das war peinlich“, befand Knobbe. „Von der ersten Minute an war das schlecht.“

Die Tatsache, dass in Bert Hartfiel einer der Führungsspieler des VfB aus beruflichen Gründen ausfiel und sein Ersatz Louis Fuhlrott nach 19 Minuten mit Rot vom Feld musste, will Knobbe nicht als Ausrede gelten lassen. „Die Umstände haben es nicht leichter gemacht, aber das ist keine Erklärung“, betonte der Fallersleber Coach. „So geht es nicht.“ Zur Pause war die Begegnung längst gelaufen. Es ging in der zweiten Hälfte nur noch um Schadensbegrenzung. Doch auch die misslang. Auf 20 Tore wuchs der Rückstand an. „Ich bin seit zwölf Jahren beim VfB. An eine Niederlage mit 20 Toren kann ich mich nicht erinnern“, kommentierte Uwe Wacker, Sportlicher Leiter der Hoffmannstädter. Das VfB-Team hinterließ die Führungsebene ratlos.

VfB-Verantwortliche sind ratlos

Erklärungsansätze hatten weder Knobbe noch Wacker. „Ich war beim Abschlusstraining dabei“, berichtete Wacker. „Der Trainer hat der Mannschaft eine klare Strategie mitgegeben, eindeutige Aufgaben verteilt. Die Vorbereitung auf Lehrte war gut.“ Auch für Knobbe kam das Debakel völlig unerwartet. „Ich weiß nicht, wie es dazu kommen konnte“ Er sprach von einem Klassenunterschied. „Wer als Zuschauer auf der Tribüne saß, hätte meinen können, da spielt ein starker Oberligist gegen einen durchschnittlichen Landesligisten. Ich habe in Lehrte keine Oberliga-Tauglichkeit meines Teams erkannt.“

Als Tabellenelfter liegen die Fallersleber nun deutlich hinter dem anvisierten sechsten Platz, der die Regionalliga-Qualifikation sicherstellt. Beim VfB schrillen die Alarmglocken. „Unser Saisonziel ist in weite Ferne gerückt“, sagte Wacker. „Wir werden das so nicht laufen lassen.“ Der Handballchef der Hoffmannstädter wird am Dienstag beim Training erscheinen. „Wir müssen aufarbeiten, was in Lehrte passiert ist“, erklärte Wacker. „Der SV ist ein Team, das auf einem Level mit uns sein sollte. Ich muss mich fragen, was mit unserer Mannschaft los ist, wenn wir da so untergehen.“

Wer ebnet nun den Weg aus der Krise?

Nun suchen die „Lions“ nach einem Weg raus aus der Krise. Die entscheidende Frage: Wer geht voran? „In Lehrte hat unser Jüngster die meisten Tore erzielt. Das kann eigentlich nicht sein“, sagte Wacker.

VfB Fallersleben: Wilken, Hoch – Meyer (1), Steiner, Schroeter (4), Ströh, Lopez (1), Frankenberg (2), Hillwig, Fuhlrott (2), Behrens (2), Hornke, Perl (6).

